Come sembrare più giovani? Basta seguire alcuni semplici consigli…

Tutti noi, quando ci svegliamo la mattina e quando ci guardiamo allo specchio, esprimiamo il desiderio di dimostrare meno anni. Piacere agli altri è importante in quanto vale da lasciapassare per stare bene e per piacere a noi stessi.

Pertanto, in questo articolo, ci cimenteremo nel difficile argomento su come sembrare già giovani. Basta seguire alcuni semplici consigli. Certo, non è facile! Un pò è una cosa genetica ma un pò dipende anche da noi.

Per quel che dipende da noi quindi, possiamo e dobbiamo fare qualcosa. Piacere al marito, piacere al partner, alla gente, ai propri figli, è un tassello importante della nostra felicità e del nostro personale benessere.

Sicché, talvolta, per ottenere un buon effetto, non occorre neppure ricorrere a interventi drastici. Vediamo, quindi, come con il giusto taglio di capelli, con un make-up mirato e qualche cosmetico si può ottenere il massimo dei risultati.

Il primo consiglio consiste nel cambiare taglio di capelli. Per far ciò, ci si può ispirare ai look delle star, adottando una lunghezza medio-corta e la giusta nuance, che può essere un colore chiaro, che sia anche il castano.

La seconda regola consiste nel ricorrere ad un make-up indicato, che riconsegni freschezza e luminosità al viso. Occorre, a tal uopo, utilizzare il blush che ha l’effetto di tirare su l’ovale e volumizzare i lineamenti. Tuttavia, per ottenere un effetto lifting, occorre saperlo scegliere ed applicare.

I colori migliori sono quelli che variano dal rosa al pesca. Invece, per applicarlo, bisogna partire dallo zigomo sfumando il prodotto verso le orecchie.

Altri consigli per apparire più giovane

Alla domanda “come sembrare più giovani” abbiamo risposto che basta seguire alcuni semplici consigli. Dopo il blush, passiamo al rossetto, che deve essere preferibilmente shine.

Il colore non deve essere scuro perchè appesantisce i lineamenti e accentua i difetti. Bisogna, all’opposto, preferire le tonalità chiare come il corallo o il rosa salmone. Ancora, è bene fare trattamenti all’ossigeno, gli stessi che faceva Madonna.

Si tratta di una nebulizzazione fatta da un mix di ossigeno, vitamine, acido ialuronico e peptidi: una vera e propria miscela antietà. Questo trattamento ha l’effetto di tonificare la pelle e renderla più luminosa.

Il quinto consiglio è di infoltire le sopracciglia. Tuttavia non si devono scurirle troppo perchè altrimenti finiscono per appesantire. Inoltre, la sera è consigliabile trattarle con due gocce di olio di timo, che le rende lucide e forti.

Il sesto consiglio è di utilizzare il succo di limone per trattare la pelle. Esso, oltre a purificare, infatti, è anche un forte antiossidante che la protegge dai danni dei radicali liberi e ne migliora il colorito.

Esso va utilizzato come un tonico, che va realizzato diluendo il succo di mezzo limone in acqua tiepida. In alternativa, può esserne mescolato un cucchiaio alla crema utilizzata abitualmente.

Occorre, inoltre, migliorare la postura in quanto una postura sbagliata invecchia e rende, nel complesso, l’immagine più goffa.

Per le mani, infine, occorre utilizzare olio di oliva, applicandolo come una maschera, per dieci minuti, sulle mani. Poi, bisogna farlo assorbire con un massaggio.

Infine, è bene utilizzare un prodotto rinforzare per le ciglia. Al riguardo, un buon rimedio può essere “infinite lash”, che è un siero naturale che ha l’effetto di ringiovanirle.