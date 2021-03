Tutto è andato come da percorso campione previsto nel weekend. Lunedì, sono stati segnati di media i minimi settimanali e poi si è andati al rialzo. Domani, è l’ultimo girono di contrattazione per questa settimana e non sono attese inversioni ribassiste sui mercati prima del lungo ponte pasquale.

Cosa accadrà settimana prossima? Fra il 5 ed il 6 aprile scadrà un setup di breve termine e in questa data potremmo assistere a qualche presa di beneficio prima di ripartire ulteriormente al rialzo.

Ora concentriamoci sulla giornata di domani.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:00 del 31 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.047

Eurostoxx Future

3.874

Ftse Mib Future

24.460

S&P 500 Index

3.989.

Ancora semaforo verde per il breve termine dal nostro frattale annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 26 marzo

Le prossime date di setup scadranno fra il 5 ed il 6 aprile e poi il 16 aprile.

Previsioni per la settimana del 29 marzo

Era atteso minimo settimanale nella giornata di lunedì e poi massimo in quella di giovedì. Tutto per il momento in linea con le attese.

Prezzi attesi dal 29 marzo al 2 aprile

Dax Future

area di minimo 14.624/14.746

area di massimo 15.005/15.151

Eurostoxx Future

area di minimo 3.773/3,805

area di massimo 3.879/3.901

Ftse Mib Future

area di minimo 24.085/24.200

area di massimo 24.675/24.900

S&P 500 Index

area di minimo 3.916/3.956

area di massimo 4.005/4.059

Oggi abbiamo toccato le aree di massimo settimanale proiettate e quindi domani si potrebbe anche assistere ad un movimento laterale rialzista, senza gloria e senza infamia.

Non sono attese inversioni ribassiste sui mercati prima del lungo ponte pasquale

Di seguito la mappa operativa e i livelli da monitorare per la giornata di domani:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 aprile inferiore a 14.865.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 aprile inferiore a 3.835.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 aprile inferiore a 24.190.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera dell’1 aprile inferiore a 3.916.

Strategia operativa

Continuare a stare Long multidays.

Si procederà per step.