Rischia fino a 1208 euro di multa e la sospensione della patente il guidatore che non comunica questi dati

La circolazione dei veicoli sulla strada deve sempre rispettare il principio della sicurezza degli utenti e quello della prudenza. Si potrebbe quasi dire che quasi tutte le norme del Codice della Strada rappresentino null’altro che la specificazione di questi principi. Da quelle che vincolano i guidatori al rispetto della velocità, a quelle sull’osservazione di misure di sicurezza all’interno del veicolo o riguardanti lo stato dello stesso.

Anche il principio della patente a punti è stato introdotto qualche anno fa nel nome della generale considerazione del comportamento dell’automobilista nel corso del tempo. Per questo ogni qualvolta violiamo una norma che implica la riduzione di punti della patente, dobbiamo necessariamente effettuare la comunicazione del soggetto che era alla guida. A meno che non ci troviamo in una particolare situazione che ci potrebbe far evitare la multa per il mancato invio.

La sanzione

Alcuni articoli del Codice della Strada riguardano anche il comportamento che gli automobilisti devono tenere in presenza di problemi o situazioni eccezionali. Tutti saremo consci della gravità di non soccorrere automobilisti che abbiano riportato conseguenze da un incidente. Ma forse pochi si sono chiesti cosa succede se, dopo il danneggiamento di un’auto, ci allontaniamo senza comunicare i nostri dati.

Alcuni potrebbero farlo perché ritengono di non essere responsabili del danno. Oppure perché ritengono di non essere stati visti e di farla franca. Ma non sanno che rischia fino a 1208 euro di multa e la sospensione del documento di circolazione colui che non comunica, o si rifiuta di lasciare, le proprie generalità. La norma è contenuta nell’articolo 189 del Codice della Strada.

Se per qualsiasi attività ricollegabile al comportamento di un automobilista consegue un danno ad un altro veicolo, questi è comunque tenuto a fermarsi. In ogni caso, bisogna fornire le proprie generalità alle persone (anche solo supposte danneggiate). Se queste non fossero materialmente presenti, si dovranno allora comunicare nei modi possibili. Oltre ai dati anagrafici, sarà tenuto a indicare anche eventuali altri dati utili: circostanze fattuali, osservazioni, numero di targa.

Rischia fino a 1208 euro di multa e la sospensione della patente il guidatore che non comunica questi dati

Se non si ottempera all’obbligo di fermarsi in un incidente in cui siano intervenuti solamente danni alle cose, il soggetto responsabile sarà sottoposto alla sanzione amministrativa che può variare dai 302 euro ai 1208 euro. Se il danno procurato all’altro veicolo fosse grave, a questa sanzione economica si affianca la sospensione della patente per un periodo che può variare dai 15 giorni ai 2 mesi.

Non dimentichiamo, inoltre, che la disposizione ha, ad oggetto, anche l’eventuale danno causato ad animali di compagnia. In questo caso, l’obbligo è quello di fermarsi e di porre misure idonee al soccorso degli stessi. In caso di mancata ottemperanza, la sanzione potrà variare da 85 euro a 337 euro.

