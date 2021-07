Scegliere di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ha vantaggi che vanno ben oltre la sfera dell’aspetto fisico e del peso. Gli alimenti che mangiamo ogni giorno, infatti, influiscono anche moltissimo sulla probabilità di comparsa di disturbi e malattie. Aiutano l’organismo, ed in generale il nostro corpo, a sopportare le alte temperature, a recuperare energie e a non affaticarsi eccessivamente.

Un periodo delicato

Ci troviamo poi in un periodo che potremmo definire delicato, soprattutto dal punto di vista meteorologico. L’estate è appena iniziata e con essa l’afa e l’umidità hanno cominciato a farsi sentire. Il nostro corpo, quindi, potrebbe soffrire molto durante queste giornate e disturbi già presenti potrebbero aumentare, sia in frequenza che in intensità. Oggi più che mai, dunque, è utile e consigliabile fare attenzione all’alimentazione e alla dieta alimentare che si segue.

Questo pane piacevolmente croccante è delizioso e tiene a bada la pressione alta

Come abbiamo detto, il cibo può aiutarci in molti modi diversi. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo visto come i lamponi, delizioso frutto di bosco, ci permette di prevenire la stanchezza visiva e l’affaticamento. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire.

Oltre alla frutta è però possibile sfruttare le proprietà di altri alimenti, come quello di cui andremo a parlare ora. Infatti scopriamo perché questo pane piacevolmente croccante è delizioso e tiene a bada la pressione alta. Stiamo parlando del pane sciocco, anche conosciuto con il termine di pane umbro, in quanto l’Umbria è una delle regioni che da origine a questo alimento, ma anche quello toscano è molto famoso.

Si tratta di un pane particolare, in quanto la sua lavorazione e preparazione non richiede e non presenta alcun grammo di sale. Per questo motivo, in molti consigliano di scegliere questo alimento soprattutto se si soffre di ipertensione e dunque di pressione alta. Con questo disturbo, infatti, si cerca sempre di limitare moltissimo gli alimenti con una presenza importante di sale, tra questi vi sono anche i carboidrati come il pane. Scegliendo il pane sciocco, sempre limitandone il consumo e non esagerando, ci si potrà concedere lo sfizio di assumerne qualche fetta, senza preoccuparsi delle conseguenze legate a questo disturbo comune.