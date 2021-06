Avere problemi in vacanza non piace a nessuno, specialmente se sono evitabili. Ci sono alcune abitudini errate e pericolose che andrebbero evitate per non incorrere nei classici problemi da esposizione al sole. Abitudini che, il più delle volte, nascono da dimenticanze o perché se ne sottovalutano le conseguenze. Da qui la guida alle poche e semplici accortezze essenziali da applicare per vivere una vacanza serena lontana da colpi di sole e insolazioni. Semplici azioni che ognuno dovrebbe seguire per essere in salute durante la vacanza e non incorrere in questi rischi.

Le poche e semplici accortezze essenziali da applicare per vivere una vacanza serena lontana da colpi di sole e insolazioni

Il colpo di sole o insolazione colpisce ad ogni età, ma sono decisamente più a rischio le fasce estreme, cioè bambini e anziani. Come in molti sanno, la causa di questo fenomeno è l’eccessiva esposizione al Sole per periodi prolungati. Stare troppo sotto i raggi solari porta ad un innalzamento della temperatura corporea, a cui si aggiungono gli effetti delle radiazioni ultraviolette. Prevenirlo è davvero semplicissimo, anche se le attenzioni da recare variano di persona in persona.

Come prevenire

Per prevenire il colpo di sole bastano alcuni accorgimenti essenziali, mirati verso l’idratazione e il bilanciamento della temperatura corporea.

Per prima cosa bisogna bere molta acqua durante la giornata. Mantenersi idratati durante le ore estive con l’eccessiva sudorazione e il caldo è una accortezza da non sottovalutare. Un’alimentazione sana contribuisce nell’evitare l’insorgere di insolazioni, preferendo cibi freschi e leggeri. Evitiamo di uscire nelle ore in cui il sole è più forte ovvero durante il pranzo.

Le creme solari non devono mai mancare, così come i vestiti traspiranti. Un errore che spesso viene fatto è di considerarsi al riparo sotto l’ombrellone. Purtroppo, non è così, dato che permette il passaggio dei raggi ultravioletti.

Mantenendo queste semplici accortezze possiamo ridurre di gran lunga il rischio di incorrere in insolazioni. Per chi è alla ricerca della forma smagliante per l’estate questo alimento per le sue proprietà è da integrare ad occhi chiusi nella dieta.