In estate più che mai tutti vogliamo migliorare il nostro aspetto fisico per sfoggiare al mare o in piscina un fisico asciutto e tonico.

Si sa che la combinazione più efficace per ottenere risultati ottimali è il giusto mix tra sana alimentazione e attività fisica. Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno scritto numerose guide suggerendo tanti esercizi efficaci da poter fare comodamente anche a casa. Ecco qui ad esempio un fantastico esercizio completo che allena tutto il corpo: “Addominali tonici e ben definiti con questo esercizio a costo zero che rafforza tutto il corpo e fa anche bruciare tante calorie”

E a tavola, come comportarci? Fondamentale è l’equilibrio. Evitare quindi digiuni o giornate solo a base di frutta e verdura. Possono anche dare risultati nel giro di breve tempo ma si tratta di pura illusione. Un regime non equilibrato ci fa solo perdere liquidi e non il tanto odiato grasso, e soprattutto non ci fornisce le giuste energie.

I tanto temuti carboidrati sono essenziali per avere energia, ma è importante scegliere quelli giusti.

Scopriamo quali sono i 5 cereali da mangiare e i 3 da evitare se vogliamo dimagrire

I cereali perfetti per dimagrire

Il riso integrale possiede tantissime proprietà. È ricco di antiossidanti, magnesio, fosforo e vitamine del gruppo B. Povero di grassi e ricchissimo di fibre, ne basta una porzione piccola per sentirci sazi. È inoltre uno dei pochissimi alimenti ad alto contenuto di selenio.

Il mais è una buona fonte di vitamine del gruppo B, fosforo e magnesio. L’ideale è consumarlo al naturale magari in una bella insalatona per dare anche un allegro tocco di colore.

L’avena contiene la fibra beta-glucana nota per la sua capacità di assorbire molta acqua. Si gonfia quindi nello stomaco ed aumenta il senso di sazietà. Perfetta a colazione, l’importante è associarla a cibi sani come frutta fresca, yogurt magro e semi oleosi.

L’orzo integrale è indicato sia per perdere peso che per abbassare il colesterolo. Ideale come sostituto del riso bianco per la classica insalata di riso estiva.

Il grano saraceno, oltre ad essere un’ottima fonte di magnesio, fondamentale per regolare i valori della pressione sanguigna, è tra i cereali il più ricco di proteine. Perfetto quindi per i vegetariani e i vegani.

I cereali da evitare

Il riso bianco è un carboidrato raffinato. Ricco di calorie e povero di fibre, ha un indice glicemico molto alto e quindi si trasforma in zucchero molto presto. Riempie ma solo per un breve periodo.

Il grano è il cereale più diffuso per eccellenza ma contiene un amido (l’amilopectina A) che è estremamente ingrassante. Non a caso i prodotti a base di grano come pasta e pane bianco sono molto calorici, hanno un indice glicemico alto e creano dipendenza.

Il cous cous presenta caratteristiche nutrizionali del tutto simili a quelle del grano raffinato.

Ed ecco dunque i 5 cereali da mangiare e i 3 da evitare se vogliamo dimagrire. Ora che lo sappiamo non abbiamo più scuse per cominciare la nostra remise en forme!

