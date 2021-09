Il cellulare è l’oggetto che tocchiamo di più ogni giorno e che abbiamo sempre a portata di mano. Proprio per questo motivo, il nostro cellulare può diventare una risorsa preziosissima per salvarci la vita in caso di emergenza. Sappiamo che con il nostro cellulare possiamo sempre raggiungere i servizi di emergenza in maniera gratuita. Ma cosa succede se siamo impossibilitati a chiamare e qualcun altro deve farlo per noi? In molti casi è impossibile conciliare la privacy con l’accesso di altre persone al nostro telefono in caso di emergenza. Ma esiste un trucco per risolvere questo problema e ci vogliono meno di due minuti.

Con questo blocco schermo potremo permettere a tutti di aiutarci se siamo in difficoltà, ma senza compromettere la nostra privacy.

Questo blocco schermo può salvarci la vita in caso di emergenza ed è semplicissimo da impostare

Alcuni non sanno che il blocco schermo del telefono può essere personalizzato. Possiamo infatti impostare un testo sempre visibile sul display anche quando il telefono è bloccato. Sfruttiamo questa funzione dei nostri cellulari in maniera intelligente, in questo modo. Scriviamo sul nostro blocco schermo un contatto di emergenza. Questo numero resterà sempre visibile anche quando il telefono è bloccato. In caso di emergenza, chi ci presta soccorso potrà chiamare immediatamente il nostro contatto di emergenza, anche senza sbloccare lo schermo. Questo blocco schermo può salvarci la vita in caso di emergenza, ed è semplicissimo da impostare. Vediamo come.

Chiunque potrà chiamare i nostri contatti di emergenza, ma senza compromettere la privacy

Come impostare un numero di emergenza (abbreviato in ICE, cioè In Caso di Emergenza) sul nostro blocco schermo? Ogni cellulare è diverso, ma generalmente potremo impostare un messaggio andando nelle impostazioni dello schermo. Troveremo una dicitura come “imposta firma” oppure “imposta info proprietario” o ancora “messaggio sul blocco dello schermo”.

Ora non ci resta che aggiungere il numero di telefono della persona che vogliamo contattare in caso di emergenza.

Sfruttiamo questo trucco anche per facilitare la restituzione del telefono in caso di smarrimento

Questo trucco può essere utile non solo in caso di emergenza, ma anche se perdessimo il telefono e qualche persona onesta lo trovasse. Possiamo scrivere sul blocco schermo il nostro indirizzo mail o il nostro numero di casa. Così se qualcuno ritroverà il nostro cellulare, saprà come contattarci.

Se quando siamo fuori temiamo sempre che il nostro telefono possa scaricarsi, ecco qual è il trucco migliore per risparmiare la batteria, che molti spesso si dimenticano.