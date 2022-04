Quando cuciniamo ci sembra sempre di avere tutto sotto controllo. Utensili, ingredienti e una buona idea sono tutto ciò che ci serve per realizzare piatti incredibili. Ma cosa succede se all’improvviso ci accorgiamo di non avere a disposizione un ingrediente che può essere davvero fondamentale per la preparazione? Potremmo uscire ad acquistarlo, ma i negozi potrebbero essere chiusi, oppure gli impegni tra casa e lavoro non ce lo permettono. Per realizzare dolci più salutari e leggeri spesso scegliamo di sostituire il burro con olio. Però, quando dobbiamo realizzare un dolce, ci sono pochi ingredienti dei quali proprio non possiamo fare a meno. Se si tratta di un lievitato, ci servirà per forza qualcosa che renda i nostri dolci alti e gonfi. Quello che forse non tutti sanno è che possiamo utilizzare altri ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa per sopperire alla mancanza del lievito.

Pochi sanno come sostituire il lievito usando altri ingredienti naturali che abbiamo già in casa per preparare dolci squisiti

C’è un ingrediente che quasi ognuno di noi ha in dispensa che ci può aiutare a sostituire il lievito: il bicarbonato. Molti di noi lo usano per le pulizie, ma solo pochi sanno che possiamo usarlo anche per fare lievitare i dolci. Questo prodotto infatti facilita la lievitazione ed è per questo che lo utilizzeremo in diversi modi. Perché funzioni, però, dovremo aggiungere ad esso altri ingredienti tendenzialmente acidi. Quando utilizziamo il lievito vanigliato otteniamo un dolce alto e molto profumato. Per ottenere lo stesso risultato, uniamo in una ciotolina 6 grammi di bicarbonato e 40 millilitri di succo di limone. Amalgamiamo il tutto per qualche secondo e noteremo che il composto reagisce producendo delle bollicine. A questo punto, avremo ottenuto l’equivalente di una bustina da 16 grammi di lievito.

Bicarbonato ed altri ingredienti

Potremo utilizzare anche altri prodotti. La base sarà sempre il bicarbonato, ma possiamo sostituire il limone con l’aceto di mele nelle stesse quantità. Infatti, tra i diversi usi dell’aceto di mele c’è anche quello di favorire il processo di lievitazione, se combinato al bicarbonato. Se vogliamo usare un prodotto ancora diverso, potremmo aggiungere ai 6 grammi di bicarbonato 70 grammi di yogurt bianco. In alternativa, usiamo il latte. In questo caso, aggiungiamo al bicarbonato soltanto 30 millilitri di succo di limone e 10 millilitri di latte. Infine, proponiamo anche il metodo più economico in assoluto: l’acqua.

Per sostituire il lievito possiamo anche utilizzare della semplice acqua frizzante, purché sia molto fredda. In questo caso, dopo aver montato le uova per realizzare il dolce, dovremo aggiungere 100 millilitri d’acqua frizzante molto fredda. Dopodiché, aggiungeremo 5 grammi di bicarbonato nella farina. L’unione tra i 2 ingredienti favorirà la lievitazione.

Un’ulteriore alternativa

Pochi sanno come sostituire il lievito usando il kefir, un prodotto derivato del latte. Uniamo 70 grammi di kefir di latte, 70 grammi di farina Manitoba ed un cucchiaio di miele. Amalgamiamo e lasciamo lievitare per circa un giorno in un luogo al riparo dalle correnti. In alternativa, uniamo 150 grammi di kefir di latte a 7 grammi di bicarbonato. I 2 ingredienti reagiranno e il composto si gonfierà.

Approfondimento

