Troppo facile e troppo buono, ecco il salame al cioccolato bianco e pistacchio da preparare subito

Le vacanze natalizie stanno per finire con l’arrivo dell’epifania che, come sappiamo, tutte le feste porta via. Per rendere il tutto meno triste, possiamo concederci questo dolce semplice e veloce, da realizzare in poco tempo. Ecco gli ingredienti e tutti i passaggi!

L’epifania è una delle feste più importanti per i cristiani. Essa, infatti, celebra la manifestazione di Gesù come figlio di Dio ai gentili, oltre che agli ebrei. Secondo le scritture, infatti, alcuni astrologici orientali (i Re Magi) seguendo una stella, arrivarono a Betlemme dove trovarono Gesù appena nato.

Nella tradizione italiana, inoltre, l’epifania è anche il giorno della “Befana”, rappresentata come una vecchia signora che consegna doni a tutti i bambini durante la notte del 5 gennaio. Connessa ad alcuni riti pagani dell’epoca romana, questa tradizione venne prima condannata dalla Chiesa e poi “ripulita” nei secoli successivi con una connotazione più positiva.

Cosa mangiare per la festa dell’epifania

Per festeggiare questa ricorrenza, quindi, possiamo concederci un ultimo sgarro prima di terminare le vacanze e riprendere le nostre normali attività quotidiane. In questo senso, potrebbe essere una buona idea realizzare il dolce che stiamo per svelare, perché renderà ancora più memorabile questa giornata. Stiamo parlando del salame al cioccolato bianco e crema di pistacchio, che sicuramente farà impazzire sia grandi che piccini.

È troppo facile e troppo buono, ecco il dolce che farà impazzire tutti

Per realizzare il nostro salame dolce avremo bisogno di:

160 g di cioccolato bianco ;

; 65 g di zucchero ;

; 100 g di burro ;

; un uovo ;

; un tuorlo ;

; 85 g di crema al pistacchio ;

; 185 g di biscotti digestive ;

; un pizzico di sale.

Ora vediamo quali sono tutti i passaggi da eseguire per ottenere un risultato strabiliante, senza il rischio di commettere errori. Cominciamo!

Ecco come realizzare questo particolare salame al cioccolato

Per prima cosa, riempite un pentolino con dell’acqua e mettetelo sul fornello. Una volta raggiunto il bollore, sbattete le uova con lo zucchero all’interno di una ciotola e posizionate quest’ultima sul pentolino, senza toccare l’acqua. Mescolando con una frusta, lasciatele pastorizzare a bagnomaria per circa 10 minuti, a fiamma media. Nel frattempo, in una padellina, facciamo sciogliere anche il burro freddo. Una volta ottenuta una crema piuttosto liquida, unite il burro appena sciolto e continuate a mescolare aggiungendo la crema al pistacchio e un pizzico di sale.

A questo punto, sempre a bagnomaria, fate sciogliere anche il cioccolato bianco ed incorporatelo al resto del composto. In alternativa, potete anche utilizzare un forno a microonde per fare più in fretta. Fatto ciò, prendete i biscotti digestive e disponeteli all’interno di un canovaccio pulito per sbriciolarli in maniera grossolana. Aggiungeteli, quindi, al composto e mescolateli insieme per omogeneizzare gli ingredienti. Ora non vi resta che versare il tutto su un foglio di pellicola trasparente e chiudendo dai lati esterni. Dopo di che, compattate il tutto dandogli la forma di un salame e lasciate rassodare in frigorifero per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario otterremo quindi un dolce troppo facile e troppo buono da servire a tavola come dessert dopo il pranzo dell’epifania, o come merenda durante la giornata.