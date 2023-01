Il menù per l’Epifania si prepara in un’ora: ecco 4 ricette veloci e golose dall’antipasto al dolce

Il menù per l’Epifania si prepara in un’ora-proiezionidiborsa.it

Come dice un famoso proverbio popolare, “l’Epifania tutte le feste porta via”. Per questa ricorrenza realizzeremo un menù perfetto per chi ha poco tempo a disposizione per cucinare. Oggi consiglieremo 4 ricette perfette per stupire gli ospiti con semplicità e gusto. Per saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

L’anno nuovo è appena iniziato e il 6 gennaio sarà l’occasione per concludere le feste natalizie con la famiglia e gli amici. Oggi abbiamo pensato a un menù perfetto per chi ha poco tempo e voglia di cucinare. Si tratta di 4 piatti gustosi e facili da preparare in pochi minuti. Il risultato sarà un pranzo che conquisterà i nostri commensali senza fatica.

Il menù per l’Epifania si prepara in un’ora: come portare a tavola un pranzo delizioso e veloce

Prepariamo come antipasto dei deliziosi cestini di pancarrè da fare senza cottura in 20 minuti. Ci serviranno: 4 fette di pancarrè, 100 grammi di tonno e 70 grammi di formaggio spalmabile. Inoltre, useremo qualche foglia di rucola fresca, olive, pomodori, sale e pepe. Sgoccioliamo il tonno dall’olio e trasferiamolo in un mixer. Aggiungiamo il formaggio spalmabile e frulliamo il tutto in modo da ottenere un composto cremoso.

Togliamo la crosta dal pancarrè e facciamo aderire il pane agli stampi. Lasciamoli riposare nel frigorifero per mezz’ora, aggiungiamo la rucola, la crema di tonno, olive e pomodorini. Mettiamo di nuovo gli stampi nel frigorifero e lasciamoli riposare per 30 minuti prima di servirli.

Ecco il primo piatto perfetto per il pranzo dell’Epifania

Il risotto al cacao è facile e veloce da realizzare. Usiamo 300 grammi di riso Carnaroli, 4 cucchiai di panna da cucina, 100 millilitri di vino bianco e 50 grammi di burro. Occorrono anche mezza cipolla, 1 cucchiaio di cacao amaro, del brodo di carne, sale e del formaggio grattugiato.

Tritiamo la cipolla e facciamola soffriggere con una noce di burro. Tostiamo il riso e uniamo il vino. Quando sarà evaporato, aggiungiamo il brodo di carne al risotto. A fine cottura, uniamo la panna da cucina e il cacao al risotto. Saliamo, spegniamo la fiamma e mantechiamo il risotto con burro e formaggio grattugiato.

Il secondo piatto di pesce pronto in 10 minuti

Per il salmone gratinato servono 2 fette di salmone, 2 cucchiai d’olio, 3 cucchiai di pangrattato, 50 grammi di burro, sale e prezzemolo. Mettiamo il salmone su una placca da forno foderata e precedentemente unta. Cospargiamo le fette di salmone con un po’ d’olio. Mischiamo il prezzemolo tritato e il pangrattato e impaniamo il salmone con questo composto. Saliamo le fette, aggiungiamo il burro rimasto sul salmone e facciamolo cuocere nel forno a 200 gradi per 8 minuti.

Il dolce dell’Epifania senza cottura

Il menù per l’Epifania si prepara in un’ora e per il dolce useremo 200 grammi di pandoro avanzato. Per questi tartufi all’arancia servono anche 100 grammi di cioccolato bianco, 50 millilitri di succo d’arancia e un pizzico di sale.

Tritiamo il pandoro e facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Spremiamo il succo d’arancia e aggiungiamolo agli altri ingredienti insieme a un pizzico di sale. Amalgamiamo il tutto, creiamo delle palline e lasciamole riposare nel frigorifero per un’ora. Possiamo cospargere di zucchero a velo oppure con cocco rapè o cacao amaro prima di servirle.