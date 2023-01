Ecco il motivo che pochissimi sanno per cui Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del GF VIP

Antonino Spinalbese ha definitivamente lasciato la casa del Grande Fratello VIP. Ecco quale sarebbe il motivo che ha spinto il vippone a prendere questa scelta sofferta.

Moltissimi di noi sono dei veri e propri appassionati di televisione, film e programmi. E anche durante le feste di Natale, non si sono lasciati scappare alcun dettaglio. Il 2022, dal punto di vista televisivo, è certamente stato un anno ricco di emozioni e colpi di scena. E ci sono stati alcuni programmi che hanno appassionato i telespettatori come non mai, tenendoli letteralmente incollati allo schermo. Tra i diversi programmi in onda tutto l’anno, c’è un genere che appassiona migliaia di spettatori e che non passa mai di moda. Stiamo parlando del reality TV.

Uno dei reality più amati della TV proprio come il concorrente Antonino Spinalbese

Tra i reality TV che gli italiani seguono con maggiore entusiasmo, troviamo senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello VIP. Che ci piaccia o meno, dobbiamo ammettere che il programma in questione colleziona uno share pazzesco e che milioni di persone ne sono appassionate. Tra i protagonisti dell’edizione in corso, troviamo Antonino Spinalbese, ex amore di Belen Rodriguez. Classe 1995, il giovane hairstylist ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Eppure, questo non sembra essere bastato. Infatti, uno dei volti protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di tornare a casa.

Ecco il motivo che avrebbe spinto Antonino Spinalbese a ritirarsi dal programma nonostante l’incredibile successo ottenuto in questi ultimi mesi

Nonostante Antonino fosse uno dei volti più amati di questo Grande Fratello VIP, ha scelto di ritirarsi, tornando alla sua vita di sempre. Uno dei motivi, come molti sanno, è legato a sua figlia. La piccola Luna Mari, avuta con la famosa showgirl argentina Belen Rodriguez, infatti, è fondamentale per la vita del giovane hairstylist. E più volte, Antonino aveva espresso nella casa il desiderio e il bisogno di rivedere sua figlia e di trascorrere del tempo con lei. In realtà, però, questa non è l’unica ragione che ha portato il giovane ad allontanarsi dalla casa più spiata di Italia. Pare, infatti, che ci siano altre cause alla base del suo abbandono.

Ecco il motivo che pochissimi sanno per cui il giovane VIP Antonino Spinalbese avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello

Antonino Spinalbese non ha abbandonato la casa del GF solo per tornare da sua figlia. Pare infatti che alla base della sua scelta ci siano anche alcuni motivi di salute. Purtroppo, il giovane soffre di gravi problemi al pancreas che si sarebbero fatti troppo insistenti per poter rimanere nella casa più spiata di Italia. E, per prendersi cura di sé, il giovane avrebbe deciso di tornare a casa. Dunque, ecco il motivo che pochissimi sanno per cui Antonino Spinalbese si sarebbe ritirato dal Grande Fratello VIP.