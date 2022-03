Chissà quanti dei nostri Lettori sono cresciuti a pane e burro e cucina a base di lardo. Eppure, secondo le tabelle nutrizionali, sarebbero 2 alimenti alleati del colesterolo alto e non proprio amici della salute. Le nonne non sono di questo parere e continuerebbero ad affermare che loro campano fino a 100 anni a condire col burro. Dobbiamo ricordare che il nostro organismo produce già in autonomia i trigliceridi, e, per questo motivo, dovremmo evitare di aumentare poi la produzione da alimenti esterni. Ossia quelli ricchi di grassi animali, ma non solo. Vedremo infatti in questo articolo altri potenziali pericoli che arriverebbero dalla tavola e sarebbero più sottovalutati di burro e lardo. Trigliceridi alle stelle e in orbita a causa di questi alimenti e non solo.

Attenzione a mangiare troppi prodotti a base di farine bianche

C’è un motivo per il quale quando sgarriamo e finiamo sovrappeso, il nutrizionista ci toglie il pane o lo riduce a porzioni degne di un uccellino. Dobbiamo ricordare infatti che il procedimento metabolico che riguarda gli zuccheri che introduciamo sarebbe molto simile e collegato a quello dei grassi. Se nella nostra dieta introduciamo troppi carboidrati e prodotti che arrivano dalla raffinazione delle farine tradizionali, potremmo elevare il rischio trigliceridi. Ciò avviene perché troppi carboidrati eleverebbero l’indice di glicemia nel sangue, innalzando contemporaneamente anche i trigliceridi. Un circolo vizioso che potremmo definire indiretto, ma è invece molto diretto. A danno della nostra salute. Spazio quindi anche farine integrali, ricche di fibre e povere di zuccheri.

Trigliceridi alle stelle e in orbita a causa di questi alimenti insospettabili e molto appetitosi ma che dovremmo evitare per la nostra salute

Quindi, attenzione a tutti i derivati delle farine tradizionali, come pizze e focacce, ma senza farci prendere dal panico. Come ricordano, infatti i dietologi, mangiando di tutto, ma con moderazione, non ci faremmo troppo del male. Importante, però come sempre, magari unire un bel po’ di attività fisica.

Attenzione anche ai prodotti da forno industriali. E, qui, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tra dolci e salati, e, adesso che le vie di mezzo, le nostre dispense ne sono spesso affollate. Anche per la loro comodità, oltre al gusto accattivante. Eppure, come ricorda la scienza, l’abuso di snack da forno, potrebbe innalzare eccessivamente il livello di trigliceridi. Qui il rischio si lega anche alle bevande e ai succhi eccessivamente zuccherati. Quindi occhio a questi alimenti ma anche ad alcune bibite. Abusarne potrebbe significare mettere a repentaglio non solo la linea, ma anche la salute del cuore.

Approfondimento

Ecco come potremmo evitare il mal di stomaco a tavola non abbinando queste sostanze che assieme sarebbero davvero nocive