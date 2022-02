Vi sono farmaci che possono essere acquistati senza passare dal medico e farmaci che, invece, devono essere acquistati, esclusivamente, sotto prescrizione medica. In ogni caso, dovremmo consultare il medico per qualsiasi sintomo, specialmente se protratto per diversi giorni.

In base ai nostri sintomi, il medico capirà quale possibile patologia o malattia stiamo sviluppando e, in seguito, prescriverà il farmaco. Di conseguenza, dovremmo evitare di acquistare farmaci, senza il suo consiglio.

Tuttavia, con la prescrizione o senza, tutti i farmaci possono avere degli effetti collaterali. Lo abbiamo visto con questi farmaci utili ai problemi cardiaci e di fegato. Gli effetti indesiderati possono essere molteplici, dai più blandi ai più seri.

Vi sono particolari farmaci, tassativamente prescritti dal medico, che sono utilizzati solo da alcune categorie di soggetti, ossia gli asmatici. Questi si dividono in due classi principali, ossia broncodilatatori e antinfiammatori, che, comunque, presentano più o meno, gli stessi effetti collaterali.

Gli antiasmatici

Tremore alle mani e battito accelerato sono solo alcune delle conseguenze indesiderate dei farmaci antiasmatici, eppure vi sono persone che non ne possono fare a meno. In questi casi, si tratta di asma cronica. In ogni caso, può capitare a tutti di avere l’asma e, in questi casi, si parla di asma transitoria.

Si tratta di una fastidiosa sensazione di “fame d’aria”. Infatti, avviene a causa del restringimento dei bronchi. Tra i fattori di rischio dell’asma, vi sono i soggetti affetti da obesità, nonché affetti da squilibri ormonali. Ma può essere causata anche dall’ambiente esterno.

Le persone asmatiche, durante le crisi, hanno bisogno, appunto, degli antiasmatici. Come sostiene l’ISS, la tipologia, la dose e la durata variano da persona a persona. Per questo motivo, è essenziale la prescrizione medica.

Tremore alle mani e battito accelerato sono solo alcuni effetti di questi comuni farmaci molto utili

Come anticipato, anche gli antiasmatici hanno degli effetti collaterali. Nel caso dei broncodilatatori per inalazione, oltre al tremore delle mani e la tachicardia, vi potrebbero essere anche mal di testa, raucedine, secchezza della bocca e tosse.

Poi, vi sono gli antiasmatici assunti per bocca, che potrebbero provocare insonnia, nausea, vomito ed irrequietezza. Qualora avessimo anche solo uno di questi effetti, si consiglia di contattare il medico, che valuterà come procedere.

Per quanto riguarda gli antinfiammatori per inalazione, questi sono dei corticosteroidi. Ciò significa che potrebbero causare, oltre a raucedine e mal di gola, anche candidosi. Ma sarebbero quelli assunti per bocca ad avere gli effetti più gravi, come l’osteoporosi, l’aumento di peso, la ritenzione idrica, l’aumento della glicemia, tra gli altri. Anche in questo caso, consigliamo di contattare immediatamente il medico.

