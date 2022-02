Secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali che possono essere definiti veri e propri spiriti liberi

Chi crede all’oroscopo sa bene che nascere sotto un determinato segno zodiacale piuttosto che un altro influenza molto la propria esistenza, a partire dalla personalità. Alcuni in particolare hanno bisogno di evadere dalla routine e di vivere sempre nuove esperienze. Inoltre, anche se talvolta amano avere un compagno o una compagna, preferiscono sempre mantenere una grande indipendenza nei rapporti di coppia.

Secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali che presentano queste caratteristiche più degli altri.

L’Ariete

È noto per essere uno dei segni che più ama la libertà di tutto lo zodiaco. D’altronde l’Ariete tende ad avere un carattere indomito, a cui è molto difficile fare imposizioni. Ha sempre bisogno di stimoli nuovi e non ama sentirsi in gabbia, specialmente nelle relazioni di coppia.

Se dovesse avere una sensazione del genere, non ci penserebbe due volte prima di rompere il rapporto con il compagno o la compagna.

L’Acquario

Questo segno non ama rinunciare ai suoi spazi, anche quando si lega in senso affettivo ad un’altra persona. Sembra immune ai giudizi altrui e, infatti, vive la propria vita come più desidera, seguendo le sue convinzioni e scelte personali e facendo unicamente ciò che più lo aggrada.

La libertà è, pertanto, un valore irrinunciabile per questo segno.

I Gemelli

Faticano ad avere rapporti stabili, in quanto si annoiano molto facilmente. In generale, sono persone molto libere e che amano fare ciò che desiderano.

Sempre attivi, amano vivere la vita fino in fondo e non si tirano indietro davanti a nuove esperienze. Raramente hanno piani o vi si attengono, anche quando sono stati loro stessi a progettarli.

Il Sagittario

Pochi altri segni possono competere con la fame di avventura che caratterizza il Sagittario, sempre pronto a sperimentare nuove esperienze. Tendono a non piegarsi al volere di altre persone, neanche di quelle più potenti. Questa sua caratteristica potrebbe portargli facili problemi dal punto di vista lavorativo. Vede la libertà come una conquista continua, che persegue ostinatamente.

Lo Scorpione

Se si lega ad un’altra persona, lo Scorpione lo fa solo perché profondamente convinto. È un segno che ama visceralmente la libertà e non apprezza le mezze misure.

Ama avere un compagno o una compagna, ma se una relazione lo fa sentire oppresso non fatica a disfarsene nel minor tempo possibile. Secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali che possono essere definiti veri e propri spiriti liberi.

