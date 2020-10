La pelle è l’organo più esteso di tutto il corpo umano. Per questo curare bene questa parte, oltre a rappresentare un importante fattore di salute, può essere anche importante per contrastare il processo di invecchiamento.

Dai 25 anni in poi, infatti, inizia il decadimento cutaneo. Ma per fortuna combatterlo è facile grazie a dei rimedi basilari. Ecco perché oggi sveliamo tre trucchi per migliorare la propria beauty routine per il viso.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Lavarsi la faccia con cura

Qual è il primo dei tre trucchi per migliorare la propria beauty routine per il viso? Per quanto possa sembrare banale consiste nel lavarsi adeguatamente la faccia. Prima di tutto, per quanto possa sembrare ovvio, è necessario toccarsi il viso solo con mani perfettamente pulite e igienizzate e non trascurare nessuna zona di tutta l’area facciale.

Scegliere il pH giusto

È molto importante scegliere un sapone che abbia un pH gentile sul viso. L’ideale è usare un detergente schiumogeno delicato abbinato a uno più oleoso. Quest’ultimo pulirà delicatamente la vostra pelle secondo il principio di affinità: il grasso toglie il grasso. Alcune donne usano addirittura il detergente intimo su questa zona perché considerato meno aggressivo.

Uno scrub massimo tre volte a settimana

È importante almeno una volta a settimana rimuovere tutte le cellule morte che rimangono sulla superficie dell’epidermide. Esistono moltissimi prodotti validi sul mercato, ma anche molti rimedi casalinghi.

A questo proposito suggeriamo un trucco delle nonne che richiede solamente un materiale granuloso – zucchero, sale o caffè – accompagnato da miele o dalla giusta quantità di acqua. L’importante, tuttavia, è di non abusare dell’esfoliazione nella stagione fredda. L’effetto potrebbe essere controproducente.

Ecco, dunque, spiegati tre trucchi per migliorare la propria beauty routine per il viso. Sul sito di ProiezionidiBorsa sono consultabili altri approfondimenti e curiosità nell’ambito beauty, ad esempio quello dedicato a come lavarsi efficacemente il viso.