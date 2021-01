Il Grande Fratello ha allungato la sua programmazione e ha tenuto compagnia anche durante la notte di capodanno. Il GF Vip di quest’anno è stato veramente un bellissimo trionfo del fashion. Partendo dalla sera di Capodanno arrivando fino alla prima puntata di questa stagione. Ma quanto costano i vestiti indossati al GF Vip?

Diamo insieme un occhio a quali sono stati gli outfit per capodanno dei concorrenti del GF Vip. Elisabetta Gregoraci ha deciso di indossare un bellissimo abito di Philosophy by Lorenzo Serafini con delle scarpe di Aquazzura, per un totale di 2.250 euro. Giulia Salemi invece ha indossato un bustier gown di Amen Style che costa 3.031 euro.

Per la sera di capodanno Cecilia Capriotti ha invece deciso di indossare Pronovias mentre Stefania Orlando ha scelto Ivan Iaboni. Il ragazzo più chiacchierato della casa d’Italia, Tommaso Zorzi, ha invece scelto Philipp Plein e Sonia Lorenzini ha scelto una longuette firmata Balmain.

Quanto costano i vestiti indossati al GF Vip?

Partiamo proprio dall’ultima citata ovvero Sonia Lorenzini che ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip con un mini dress di The Attico da 2.590 euro. Dayane Mello invece sembra avere una forte passione per il brand Mario Dice, infatti molto spesso indossa questo brand. Mentre Giulia Salemi ha felicemente indossato una sera un lamé mini dress blu di Saint Laurent da 2.490 euro.

Quella che sembra essere invece la star in fatto di look al Grande Fratello è proprio Elisabetta Gregoraci, che prima di indossare un Philosophy by Lorenzo Serafini per la notte di capodanno, ha spesso indossato la stilista italiana Elisabetta Franchi. Non solo però, perché non è assolutamente sfuggito il maglione di Bottega Veneta da 1.300 euro.

Diciamo quindi che questa edizione del Grande Fratello è stata molto fashion, anche se come si è visto molti personaggi prediligono determinati brand indossandoli molto spesso.

Approfondimento

Le borse vintage che sono tornate di moda oggi.