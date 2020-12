Sembra che le temperature dal fine settimana inizino ad essere più fredde, e come allora vestirsi chic senza morir di freddo? Per fortuna la moda ha pensato anche a questo e lo stile granny torna di moda con questo capo per il freddo inverno. Infatti il capo trend di questa stagione è il maxi cardin rubato dall’armadio della nonna. Vediamo insieme alcune proposte dalle passerelle.

Lo stile granny torna di moda con questo capo per il freddo inverno

Knitwear soffice, maxi bottoni, colorblock o tinta unita è questo quello che bisogna cercare ora in un cardigan. Cerchiamo ora di analizzare i pezzi più importanti che si sono visti sulle passerelle autunno-inverno 2020/21. Sicuramente un capo da sogno è il maxi cardigan avvolgente di Fendi con le maniche puffy in mohair bianco. Che si può abbinare con un abito lungo, oppure con un pantalone skinny e uno stivaletto.

Sempre a tinta unita però nero vi è il maxi cardigan di Dolce&Gabbana in lana e cashmere. Un prodotto veramente soffice e delicato sulla pelle con la sua lavorazione a treccia. Esiste sia in versione senza bottoni sia in versione con i bottoni. Per uno stile più urban invece GCDS ha realizzato un crop cardigan in lana mohair con il patch gioiello del logo. Per uno stile invece più serio e intellettuale Prada ha realizzato un cardigan con una silhouette boxy, con un ampio scollo a V, in morbida lana cashmere e con lavorazione intrecciata.

Anche Zara ha sul mercato dei cardigan dalla vestibilità over e cropped veramente carini, impreziositi da bottoni gioiello, oppure in filo ritorto, a treccia, in maglia canneté con maniche a sbuffo. Insomma le proposte sul mercato sono moltissime partendo dai brand di fascia alta fino ad arrivare alle proposte del fast fashion. La certezza è sicuramente una sola: il cardigan è veramente il capo che detterà legge per questo inverno.

Approfondimento

L’accessorio dell’inverno che tutte devono avere.