Nonostante gli iniziali scetticismi, gli Italiani si sono appassionati al cashback di Stato.

La possibilità di ricevere denaro in seguito a degli acquisti ha decisamente allettato molti consumatori.

Nonostante le iniziali macchinosità dell’app IO, successivamente ci si è assestati su uno standard di efficienza media. Le cifre maturate in seguito agli acquisti hanno tardato a comparire sull’app più dei giorni stabiliti, ma sono arrivate senza particolari disguidi.

Molto probabilmente, una volta effettuato l’accesso all’app IO, vedremo la sezione del cashback di dicembre accompagnata dalla dicitura “in elaborazione”.

Cosa significa e quando sarà erogato il cashback di dicembre sui nostri conti correnti?

Le operazioni considerate valide in questa prima tranche del cashback erano quelle dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020.

In questo momento il sistema sta attendendo di ricevere la contabilità delle ultime transazioni in modo da calcolare il rimborso corrispondente. Entro il 10 gennaio si presuppone che sarà disponibile la cifra totale che ci verrà rimborsata. Per ricevere l’accredito era necessario inserire nel periodo utile il proprio IBAN nell’app IO, oppure in una delle altre applicazioni convenzionate.

Quando sarà erogato il cashback di dicembre sui nostri conti correnti?

Il cashback di dicembre dovrebbe essere accreditato entro i 60 giorni dal termine dell’iniziativa.

Quindi entro febbraio 2021 dovremmo vedere sui nostri conti correnti i soldi accumulati con le spese effettuate nel mese di dicembre. Stessa cosa dovrebbe accadere per il supercashback, le cui date di accredito coincideranno probabilmente con quelle del cashback classico.

La stessa cosa dovrebbe accadere per le tranche successive del cashback, previsto per altri tre semestri, a partire da gennaio 2021 sino al 30 giugno 2022. Alla fine di ciascun semestre i soldi saranno erogati entro 60 giorni dal termine del periodo.

Ora quindi dobbiamo solo aspettare. Nel frattempo, possiamo iniziare ad accumulare nuove spese per accumulare ulteriore cashback.