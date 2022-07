Sono tanti gli italiani che soffrono di carenza di ferro. La carenza di ferro può avere conseguenze spiacevoli soprattutto d’estate, quando ci sentiamo più stanchi, spossati, e possiamo soffrire di pressione bassa. Alcuni devono per questo assumere degli integratori di ferro, ma naturalmente seguire una dieta ricca e equilibrata aiuta a prevenire il problema.

Ma come preparare ricette ricche di ferro in estate, quando non vogliamo metterci ai fornelli e non ci sentiamo in vena di consumare un pasto molto pesante? La soluzione c’è: basta preparare ricette semplici e veloci, ma molto nutrienti e ricchissime di ferro. Vediamone alcune che proprio tutti possiamo preparare in pochi minuti.

Riso venere con edamame e gamberetti

La prima ricetta, alla portata di tutti per fare il pieno di ferro con un pasto freschissimo e semplice, è il riso venere con edamame e gamberetti. Il riso venere è particolarmente indicato per questa ricetta perché non scuoce e mantiene la sua consistenza più a lungo. Aggiungiamo al riso venere degli edamame (cioè fagioli verdi di soia, solitamente venduti congelati) e dei gamberetti sgusciati. Il riso venere è ottimo caldo, tiepido o freddo, e si conserva per fino a 3 giorni in frigorifero.

Tre ricette estive ricche di ferro per fare il pieno di questo minerale con pasti freschi e veloci

La seconda ricetta, davvero semplicissima da preparare, è un’insalatona di legumi e cereali. Possiamo prepararla con legumi a nostra scelta, ma non possono mancare fagioli, germogli di soia, lenticchie, piselli freschi, e cereali a nostra scelta. Condiamo con olio e limone per avere un pasto davvero saziante, ricchissimo di ferro e minerali che fa bene anche all’intestino. Possiamo conservarlo in frigorifero per diversi giorni senza problemi. Le lenticchie sono anche protagoniste di un’altra insalata estiva ricchissima di ferro contro i cali di pressione.

Insalata di fagiolini, pomodorini, menta e aceto

La terza delle tre ricette estive ricche di ferro per l’estate è l’insalata di fagiolini, pomodorini, menta e aceto. Spesso non ci pensiamo, ma anche i fagiolini sono legumi e sono ricchi di ferro. Per preparare questa insalata, basta farli bollire per pochi minuti, poi lasciarli raffreddare e mischiarli in una ciotola con abbondante menta fresca, pomodorini, olio, aceto e sale. Servita come contorno, questa insalata piacerà a tutti, toglierà la sete e ci permetterà di fare il pieno di ferro con una ricetta sfiziosa e pronta davvero in pochi minuti.

Lettura consigliata

Attenzione, questa bevanda naturale sarebbe l’alleata numero uno contro la stitichezza e migliorerebbe l’assorbimento di ferro