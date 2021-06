Molti di noi vengono colpiti da un fastidiosissimo disturbo soprattutto durante la stagione estiva: degli improvvisi cali di pressione. Se il problema è serio, ovviamente è sempre opportuno rivolgersi a un medico, ma se si presenta saltuariamente, possiamo fare qualcosa anche da soli per evitare questo spiacevole inconveniente. Una delle cause degli improvvisi cali di pressione è la bassa quantità di ferro assunta nella dieta. Per questo è importante, soprattutto per le donne, aumentare l’assunzione di ferro in particolare durante la stagione estiva, quando siamo più colpiti da stanchezza e spossatezza.

Ma se le temperature sono troppo alte per consumare un pasto caldo, niente paura, possiamo assumere il ferro anche consumando cibi freschi. Per esempio una saporitissima insalata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’insalatissima per fare il pieno di ferro e evitare i cali di pressione d’estate

Quali sono gli ingredienti più ricchi di ferro che possiamo consumare anche freddi in un pasto gustoso, semplice da preparare e naturalmente salutare? Ebbene, quando si tratta di ferro, i legumi sono i nostri principali alleati tra i vegetali. E tra i legumi, le lenticchie si prestano particolarmente ad essere consumate in insalata. Possiamo preparare con le lenticchie l’insalatissima per fare il pieno di ferro ed evitare i cali di pressione d’estate. Vediamo come.

Lenticchie, rucola, pomodorini e qualche goccia di limone

Il primo passo è cuocere le lenticchie facendole bollire in acqua salata. Una volta cotte, passiamole subito sotto l’acqua fredda per evitare che diventino molli e si disfino. Quando saranno fredde, possiamo preparare la nostra insalata aggiungendo una generosa quantità di rucola e pomodorini. Condiamo l’insalata di lenticchie, rucola e pomodorini con olio e sale.

Un consiglio in più: aggiungiamo qualche goccia di limone alla nostra insalata. La vitamina C contenuta negli agrumi, infatti, favorisce l’assorbimento di ferro. Dovremmo sempre spremere qualche goccia di limone nell’acqua quando ci idratiamo d’estate per favorire l’assorbimento di questo preziosissimo minerale.

E se vogliamo continuare a sperimentare con i cibi freschi, perché non provare la frittata più semplice e originale dell’estate buonissima anche fredda.