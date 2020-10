Tre film tratti da libri da recuperare

Un nuovo fine settimana si avvicina e il tempo non è dei migliori. Come ingannare il tempo in caso di pioggia? Ma con un bel film! Qui di seguito, vi indichiamo tre film tratti da tre bei libri da recuperare. Che scegliate la versione cinematografica o quella cartacea poco importa!

Mystic River

Dal romanzo di Dennis Lehane, il film del premio Oscar Clint Eastwood. Tre amici e un problema dal loro passato che riemerge prepotentemente. L’omicidio della figlia di uno di loro li costringe a un faccia a faccia durissimo. Magistrale Sean Penn nella parte del padre della ragazza assassinata. Due ore di tensione con gli occhi incollati al televisore.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A scanner darkly – un oscuro scrutare

Dal romanzo sci-fi di Philip K. Dick. La vita di alcune persone in California e la loro divisione tra la vita e le droghe che assumono. Bob è un poliziotto infiltrato nella vita di queste persone che vivono una doppia vita. Il problema giunge quando Bob si rende conto che le droghe che sta assumendo sono più allucinogene di quanto avesse pensato.

Non lasciarmi

Dal premio Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro. La vita apparentemente normale di tre ragazzi, dalla crescita nell’orfanotrofio all’età adulta, seguendo nel dettaglio la loro vita e le loro relazioni sociali. Quello che però non sappiamo è che i tre ragazzi sono dei cloni. Usati come “pezzi di ricambio”, vengono cresciuti per “coltivare” i loro organi e i loro arti. La profondità del film porta interrogativi notevoli su come i cloni vivono e su come sarebbe la loro vita.

Questi tre film tratti da libri sono assolutamente da recuperare e qui ci sono tre generi diversi per tre punti di vista diversi per un fine settimana alternativo e non noioso. Consigliamo caldamente anche la lettura dei libri per un’esperienza a 360°.