Bentornati in classe, le più celebri apparse al cinema e in tv

Da oggi 8 milioni di ragazzi tornano in classe, con banchi nuovi (entro ottobre, ha promesso la ministra Azzolina) e mascherine. E soprattutto con tante regole anti-Covid19, che creano una grande preoccupazione per tutti: studenti, insegnanti e famiglie. Per smorzare la tensione, ecco un breve viaggio tra le scuole celebri apparse al cinema e in tv, a cura della redazione Cultura di ProiezionidiBorsa.

Da Roma e Bergamo le scuole celebri d’Italia

La scuola delle suore Orsoline, in va dell’Assunzione a Roma è stata meta del pellegrinaggio di tante adolescenti, negli Anni Novanta. Erano tutte innamorate della storia di Baby e Step, protagonisti del romanzo di Federico Moccia diventato poi un film italiano e un remake spagnolo “Tre metri sopra il cielo”. Ma ora molti ragazzi vanno a visitare il Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco, che ha ospitato la fiction “Il Collegio 4”. E scattano foto ricordo anche al Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, set de “Il Collegio 5”. Il Liceo Scientifico J.F. Kennedy che si trova a Roma nel quartiere Trastevere, ha fatto da sfondo alle storie d’amore e d’amicizia tra i giovani protagonisti di “Skam Italia”.

Bentornati in classe, le scuole più celebri apparse al cinema e in tv

Passando all’Europa, il famoso film “Il tempo delle mele” sull’amore degli adolescenti, è stato girato al liceo Enrico IV di Parigi. Mentre alcune delle scene scolastiche più belle del film Harry Potter sono state girate alla Bodleyan Library dell’Università di Oxford, nella Hall e sulla famosa scalinata monumentale. Al New College di Oxford è stata girata una scena di “Harry Potter e il calice di fuoco”. Quella cui tutti gli studenti indossano la spilla con la scritta “Potter fa schifo”.

In Canada e Usa le High School da Oscar

Bentornati in classe, le scuole più celebri apparse al cinema e in tv sono da Oscar, se si vola oltreoceano. Ecco le tre più famose degli Usa. Nonostante “L’attimo fuggente” sia ambientato alla Montgomery Bell Academy di Nashville, il film è stato girato alla St. Andrews School di Middletown in Delaware. La scuola Torrance, in California, è il set di Beverly Hills 90210, ma anche di “Buffy, l’ammazzavampiri”. A Salt Lake City, invece, sono state girate alcune scene di “High School Musical” e dei suoi sequel. Il set era alla East High School.