3 fantastiche idee creative per riutilizzare i pastelli a cera consumati e abbandonati dai nostri bimbi

Chiunque ha, o abbia mai avuto, un bambino sa benissimo che matite, colori e pastelli sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo nell’infanzia. È quindi giustissimo comprarne in grandi quantità, per permettere al proprio piccolo di sbizzarrirsi e sviluppare un proprio estro artistico. Può succede però, che arrivati a un certo punto dello sviluppo i bambini perdano interesse, lasciandoci la casa piena di tutti questi strumenti per il disegno.

Buttarli sarebbe uno spreco. Vediamo allora assieme in questo articolo 3 fantastiche idee creative per riutilizzare i pastelli a cera ormai consumati e abbandonati dai nostri bimbi.

Piccoli omaggi con i biglietti d’auguri

Per poter riutilizzare i nostri pastelli a cera ormai consumati, potremmo pensare di scioglierli e creare dei piccoli omaggi da regalare con i bigliettini d’auguri. Basterà grattugiare i rimasugli colorati degli avanzi dei pastelli, per poi scioglierli e dargli la forma che si preferisce con dei semplici stampini. In questo modo avremo ottenuto dei piccoli omaggi colorati, da applicare ai cartoncini o da utilizzare per chiudere i pacchetti regalo.

Un mosaico di pastelli

Se invece vogliamo riutilizzare i pastelli rimasti e ne abbiamo una grande quantità, potremmo pensare di creare un mosaico. Questa fantastica idea artistica richiede di utilizzare i pastelli dividendoli in piccoli segmenti da sistemare verticalmente su una superficie. In questo modo, abbinando i giusti colori, potremo creare dei bellissimi quadretti da incorniciare ed esporre in giro per la casa. Quest’idea è poi perfetta per genitori con tanti figli e per maestre d’asilo: un facile progetto per far divertire i bimbi, insegnandoli anche a riciclare.

Simpatici e colorati portafoto

Per finire, un’altra idea simpatica ed originale sarebbe quella di trasformarli in colorate decorazioni per una cornice o un portafoto. Basterà semplicemente scegliere quelli più belli e meno rovinati, attaccandoli con della colla a caldo a una cornice anonima o che non ci piace. Ecco allora che avremo ottenuto un bellissimo portafoto nuovo, senza dover spendere nulla e riciclando degli oggetti da buttare.

Erano proprio queste le 3 fantastiche idee creative per riutilizzare i pastelli a cera una volta consumati e abbandonati dai nostri bimbi.

