L’estate è la stagione che consente di vestirsi con più libertà. L’abbigliamento estivo è meno impegnativo rispetto a quello invernale, sono sufficienti un vestitino e un paio di sandali e si è già pronte per uscire di casa. L’abbronzatura chiaramente aiuta molto.

L’estate, però, è anche la stagione degli errori di stile più clamorosi, quelli che nessun cappotto potrà coprire. Alcuni quasi imperdonabili. In questo articolo individueremo i tre clamorosi errori di stile da non commettere in estate, per essere sempre al massimo.

Indossare gonne o shorts cortissimi con i tacchi alti

L’accostamento tra gonne o shorts cortissimi con i tacchi alti è un binomio da evitare assolutamente. Andremmo, altrimenti, incontro a una caduta di stile certa. Risulteremmo volgari, soprattutto se i tacchi sono sottili. Una gonna molto corta, così come gli shorts sono molto più appropriati con dei sandali bassi, con delle scarpe sportive in tela o con dei tacchi grossi che non superino i 6 cm. L’effetto sarà molto più armonioso oltre che glamour.

Abbinare stampe con altre stampe

Le stampe sono un must dell’estate. Sia nell’abbigliamento maschile che in quello femminile non mancano camicie, vestiti o pantaloni con belle stampe colorate. Uno dei tre clamorosi errori di stile da non commettere in estate, è quello di abbinare un capo con fantasia stampata con un altro capo anch’esso stampato. Questa audacia è meglio lasciarla agli stilisti, perché il risultato, 9 volte su 10, sarà un disastro.

Non curare i dettagli

In estate mettiamo in bella vista molte parti del corpo. Questo vuol dire che dobbiamo prestare più attenzione nel curare il nostro fisico. Una buona crema idratante, per evitare l’effetto pelle secca, è una beauty routine da ripetere giornalmente. Soprattutto dopo l’esposizione al sole. Anche la pedicure non va assolutamente tralasciata. Specie se indossiamo sandali che espongono molto i nostri piedi, perché niente è più antiestetico dei calli in bella vista.

Banditi anche smalti spizzicati o con ricrescite in bella vista.

