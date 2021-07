Stessa spiaggia stesso mare. Oppure no. Perché se andiamo in vacanza o a maggior ragione se abbiamo modo di praticare sporadiche capatine mordi e fuggi, è importante per noi andare nel luogo giusto. Conoscere cioè prima dell’arrivo le condizioni che possiamo trovare. La presenza o meno di bar con ristoranti, servizi igienici, animazione. Ancora se è possibile portare con noi il nostro Fido, se normalmente è affollata e soprattutto la qualità dell’acqua. Meglio sapere prima proprio per evitare spiacevoli sorprese all’arrivo. Magari non portiamo il pranzo a sacco e rimaniamo a secco perché proprio sulla spiaggia non c’è alcun servizio ricettivo.

Se utilizziamo questa piattaforma riusciamo a sapere tutto sulla spiaggia in cui vogliamo andare

L’associazione Altroconsumo offre agli utenti tutti una nuova piattaforma: Trovaspiagge.it. Si tratta di un motore di ricerca tutto centrato sulle spiagge con informazioni su circa 1500 località balneari e oltre 5000 km di costa “da esplorare”. In sostanza tale piattaforma ci consente di sapere tutto prima: se ci sono scogli, sabbia fine o pietre. Ancora se adatta a bambini, l’accessibilità ai disabili, il tipo di vegetazione, l’affluenza e altro ancora.

Evitiamo sorprese

Si tratta di un modo per evitare spiacevoli imprevisti all’arrivo, infatti, conviene sempre informarsi prima di partire. Se le nostre necessità non possono essere soddisfatte dobbiamo avere l’elasticità di cambiare meta in tempo utile.

Luoghi da scoprire

La costa italiana presenta numerosissimi angoli di mare meraviglioso e noi di Proiezionidiborsa spesso trattiamo località che meritano una visita. Infatti possiamo prendere qualche idea visitando il sito e approfondire ad esempio una delle località esclusive come questo angolo verde del Gargano con un mare cristallino.

Ovviamente noi vogliamo evitare ricerche estenuanti e per spezzoni in cui siamo noi a dover sommare le informazioni. Infatti meglio farci un’idea e se utilizziamo questa piattaforma riusciamo a sapere tutto sulla spiaggia in cui vogliamo andare in una manciata di secondi.