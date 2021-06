Durante i mesi passati, in cui ci siamo tutti trovati a dover sperimentare le conseguenze terribili di restare chiusi in casa a sopportare mille limitazioni diverse, in tanti hanno scoperto l’esercizio all’aperto. Prima della pandemia, infatti, erano molte meno le persone abituate ad andare a correre o camminare a passo veloce. Da quando le palestre hanno chiuso e molte attività si sono dovute fermare, però, le cose sono senza dubbio cambiate.

Un’attività importante

Ciò che sorprendente è il fatto che la maggior parte di quelli che hanno scoperto i benefici di camminare non abbia abbandonato questo allenamento una volta che il Paese è ripartito. Ad oggi, infatti, dove la maggior parte dei lavori e delle attività è tornata a pieno regime, chi si è trovato bene continua comunque a fare lunghe passeggiate intorno a casa. In molti, quindi, si sono resi conto di quanto sia un’attività importante, che dona benefici incredibili e spesso inaspettati.

Tre benefici straordinari e inaspettati di camminare a passo sostenuto che non tutti conoscono

Camminare velocemente per mezz’ora o un’ora ogni giorno non dona vantaggi soltanto dal punto di vista del peso e della forma fisica. I motivi per continuare questa attività sono tanti altri, e molte persone non li conoscono neanche. Per questo oggi sveliamo tre benefici straordinari e inaspettati di camminare a passo sostenuto che non tutti conoscono.

Partiamo dalla circolazione. Non tutti lo sanno, ma camminare velocemente, soprattutto se fatto frequentemente, stimola la circolazione linfatica e, di conseguenza, previene la tanto odiata cellulite.

Non solo, la camminata ha effetti benefici anche sul nostro muscolo cardiaco, e dunque sul cuore. Anch’esso, infatti, con il tempo sarà maggiormente allenato e diminuirà i suoi battiti durante l’allenamento, controllando meglio la frequenza.

Anche se in molti non lo sanno, camminare a passo svelto ci permette di espellere la tensione accumulata a causa dello stress e dell’ansia. Portandoci ad ottenere dunque benefici che vanno oltre la sfera fisica. Non a caso il benessere e il relax che sentiamo a fine allenamento si rivelano proprio uno dei motivi che ci spinge a continuare a camminare ogni giorno.