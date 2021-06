Le spalle scolpite danno un tocco di bellezza in più all’aspetto maschile. Sono forti, tornite e tutte da ammirare. Ecco come procedere per allargare le spalle. I facili esercizi da fare in spiaggia per spalle maschili da ammirare, che non richiedono nessun attrezzo.

Proviamone l’efficacia dopo aver letto i consigli degli Esperti di Allenamento e Fitness di ProiezionidiBorsa.

Quando l’acqua fa la differenza

Stando stesi su un lettino, poniamo ai lati, sulla sabbia, due bottiglie da un litro e mezzo piene d’acqua. Prendiamone una con la mano sinistra e una con la destra tenendole orizzontali.

Solleviamole lentamente e muoviamo in varie direzioni le braccia, in sincrono oppure no. Alternando distensioni e piegamenti, facendo lavorare i muscoli delle spalle.

Facciamo aperture laterali, riuniamo le braccia sul petto, poi portiamo le bottiglie sopra la testa piegando i gomiti.

Le ripetizioni da fare sono dieci, con un intervallo di dieci secondi. Facciamo delle alzate laterali tenendo la pancia dura, senza inarcare la schiena. Teniamo sempre la respirazione ben controllata.

Con un piccolo e discreto allenamento quotidiano, potremo tonificare il magnifico muscolo della spalla, detto deltoide, formato da tre parti.

Mettiamoci con la pancia sul lettino e spostiamoci in avanti, fino a far sporgere il mento e collo dal bordo.

Ora afferriamo le bottiglie d’acqua e solleviamo i gomiti a squadra. E poi muoviamoli verso la schiena, cerchiamo di riunire le braccia sul dorso, verso la parte bassa, in corrispondenza dell’osso sacro.

Possiamo anche sollevare le bottiglie verso il cielo e poi improvvisamente lasciarle quasi cadere.

Anche in questo caso bastano tre serie, con movimenti ripetuti una decina di volte e lasciandosi andare a qualche secondo di pausa.

Rinforzare le parti dimenticate

Per rinforzare le “parti dimenticate” delle braccia, quelle che guardano verso le ascelle, ecco il da farsi.

Prendere delle bottiglie d’acqua piccole e incrociare le mani, braccia dietro la testa tirando più possibile e restando qualche secondo in posizione.

Ripetere cinquanta volte al giorno, mentre chiacchieriamo al telefono con gli amici usando gli auricolari o le cuffiette. Avremo presto braccia tonicissime senza neanche accorgercene.

