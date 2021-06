È un quesito che affligge da sempre tantissime persone. Solitamente chi decide di farsi la doccia la mattina o la sera lo fa puramente per una questione di abitudine. Oppure perché si adatta meglio alla sua giornata. Ma qual è effettivamente il momento più adatto per farsi la doccia? In questo articolo andremo a svelare in che momento della giornata è meglio farsi la doccia e perché.

Svelato in che momento della giornata è meglio farsi la doccia e perché

La doccia la mattina

Farsi la doccia la mattina ha svariati benefici. Chi la fa la mattina solitamente la fa perché è utile per svegliarsi e iniziare al meglio la propria giornata. Una doccia mattutina, infatti, è in grado di riattivare la circolazione e di aiutare il corpo a riattivarsi dopo il lungo sonno notturno. Per chi deve farsi la barba la doccia mattutina aiuta ancora di più. Il vapore della doccia allarga i follicoli e si eviteranno fastidiosi tagli durante la rasatura. Inoltre, è un’ottima idea per tutte quelle persone che sudano tanto durante la notte e che quindi hanno bisogno di una rinfrescata di mattina.

La doccia la sera

Chi fa la doccia di sera lo fa perché la mattina non ha tempo. Questo infatti è il suo più grande vantaggio. Farsi la doccia di sera è un ottimo metodo per tutti coloro che si svegliano la mattina con i minuti contati e che non hanno tempo di prepararsi a lungo. La doccia serale ha il vantaggio opposto rispetto a quella mattutina: una volta fatta, il corpo si raffredda, la temperatura si abbassa e ci facilita il sonno. Inoltre la doccia calda aiuta a sciogliere i muscoli, e questo può essere un valido aiuto prima di andare a dormire. Ma chi fa la doccia la sera lo fa soprattutto per una questione igienica. La doccia serale infatti permette di andare a letto puliti e di eliminare tutte le impurità accumulate durante la giornata.

Ma allora è meglio farsi la doccia la mattina o la sera? La risposta è che probabilmente sono momenti ugualmente ideali. Dipende da noi: a seconda delle nostre esigenze specifiche sceglieremo l’uno o l’altro momento della giornata.