In questi giorni si cominciano a rivedere per le strade delle città, e non solo, molti runner alle prese con la sessione di corsa quotidiana. D’altro canto ora che le palestre sono chiuse, e lo saranno fino al prossimo 24 novembre almeno, le alternative di allenamento non sono molte.

Chi era abituato ad alzare i pesi in una comoda sala riscaldata, ora dovrà fare i conti con la corsa all’aperto, se vuole mantenersi allenato.

Organizzarsi per bene prima di andare a correre è fondamentale per la buona riuscita dell’esercizio. Oltre ad un equipaggiamento adatto, dal vestiario alle scarpe, è importante capire dove posizionare gli accessori che dobbiamo necessariamente portarci dietro.

Sia per una sicurezza personale che per il desiderio di rimanere costantemente reperibili, lo smartphone è di certo uno di questi. Esistono, al riguardo, dei gadget che rispondono proprio a questa necessità. Grazie a questi, dove mettere il telefono mentre si corre non sarà più un problema. Ed ecco perché.

La fascia da braccio sportiva

La maggioranza dei pantaloni da tuta, utilizzati dai runner per correre, non possiede delle tasche capienti. Proprio per permettere la maggiore aderenza e comodità possibile, questi pantaloni se possiedono delle tasche, sono di una dimensione molto ridotta.

Uno dei desideri di chi corre, d’altro canto, è quello di poter ascoltare i propri brani preferiti durante l’allenamento. Attraverso l’utilizzo della fascia da braccio sportiva, dove mettere il telefono mentre si corre non sarà più un problema.

Legando, infatti, questo accessorio attorno al bicipite, sarà possibile conservare il telefono e non preoccuparsi che quest’ultimo possa cascare da un momento all’altro. La maggior parte delle fasce sul mercato hanno, inoltre, una pellicola impermeabile che impedisce allo smartphone di bagnarsi in caso di pioggia. Una volta collegato il telefono a delle cuffie, e averlo posizionato per bene all’interno della fascia, ci si potrà allenare comodamente e ben equipaggiati.