Trattamento antietà non chirurgico, ecco quanto costa: la stessa Ilary Blasi non sa rinunciarci 

Far sparire le rughe è l’obiettivo di tante persone che ormai non sono più giovanissime, ma ecco quanto costa il trattamento antietà non chirurgico che ama Ilary Blasi al quale non può proprio rinunciare.

Con il passare del tempo la nostra pelle perde elasticità e si formano le rughe. Si formano un po’ ovunque, ma naturalmente, la parte che più si vede e che è in mostra tutti i giorni è il viso. Poi si parla anche di décolleté, di braccia, gambe e tutto il resto del corpo.

Tantissimi ricorrono alla chirurgia estetica, ma anche i Vip si sono accorti che è meglio optare per un trattamento antietà non chirurgico per avere la pelle più distesa. Ilary Blasi si sottopone regolarmente a questo trattamento, come ha pubblicato lei stessa sul suo profilo Instagram. Noi vi diremo quanto costa e in che cosa consiste.

Trattamento antietà non chirurgico, ecco quanto costa: le cifre

Ilary Blasi, così come altre celebrità come Kim Kardashian o Bella Thorne, si affidano ad un trattamento antietà non chirurgico che si chiama Morpheus8 ed è una tecnologia di ultima generazione.

Si tratta di un lifting combinato con radiofrequenza e microaghi senza anestesia, senza incisioni, niente di tutto questo. Serve poco tempo a seduta e poche sedute per intervenire e migliorare le rughe, le smagliature e i segni dell’età sulla pelle.

Questo processo interviene direttamente sulle cellule danneggiate, le stimola e migliora la produzione di collagene e la circolazione sanguigna. Insomma, la pelle tornerà ad essere elastica e tonica.

Quanto costa questo trattamento antietà? Da una ricerca online sembra che il prezzo possa variare molto e dipende dalla zona del corpo che si vuole trattare. In media si va da 550 euro a 1.700 euro.

Dove ha voluto intervenire la soubrette

Dal suo profilo Instagram, l’ex moglie di Totti, ormai felicemente fidanzata con Bastian, ha mostrato che ha deciso di trattare due zone del suo corpo con questo trattamento. In particolare, il collo e il décolleté. Si è mostrata entusiasta e soddisfatta del trattamento ricevuto, contenta dei risultati.