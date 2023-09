Cedono le banche a Piazza Affari: quale è l’azione più sottovalutata del settore bancario?

Le banche sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana e i loro costi hanno un impatto non trascurabile sulle finanze delle famiglie italiane. Le banche, però, sono anche molto presenti sul Ftse Mib. Basti pensare che tra le quaranta Blue Chip ben 11 afferiscono o al settore bancario o a quello finanziario più in generale. Il loro andamento, quindi, può avere un impatto importante sull’andamento dell’indice principale. Quando cedono le banche a Piazza Affari è molto probabile che la seduta sia al ribasso o comunque fiacca. Ed è quello che è successo alla chiusura del 5 settembre, cedono le banche e il Ftse Mib chiude praticamente invariato.

Quale è l’azione più sottovalutata del settore bancario tra le Blue Chip?

Applicando i tre indicatori più comunemente utilizzati dagli investitori: il rapporto prezzo su utili (PE) e il rapporto prezzo su fatturato risulta che BPER Banca è l’azione più sottovalutata del settore bancario. Il rapporto prezzo/utili è pari a 5x, ma in generale tutte le azioni del settore bancario hanno un PE inferiore a 10x, il livello comunemente considerato come lo spartiacque tra un titolo sopravvalutato e uno sottovalutato.

Le azioni BPER Banca, però, si distinguono per un rapporto prezzo su fatturato molto inferiore a 1. Anche il rapporto Tobin’s Q conferma la forte sottovalutazione delle quotazioni.

Nonostante la sottovalutazione per le azioni BPER Banca un ribasso potrebbe essere alle porte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 5 settembre in area 2,72 €, in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente.

Dopo essere stato uno dei migliori titoli delle ultime settimane, BPER Banca ha bruscamente invertito la rotta chiudendo sotto l’importantissimo supporto in area 2,763 €. Non tutto, però, è ancora perduto. Come si vede dal grafico, infatti, una prima importante conferma della tendenza ribassista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 2,591 €. Sotto questo livello il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Un immediato recupero di area 2,763 €, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

