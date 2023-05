Come eliminare gli accumuli di grasso su pancia e cosce? Copiando l’incredibile soluzione casalinga di Kim Kardashian e Megan Fox

Ora che sta per arrivare la stagione estiva in molti si fanno il problema del grasso che si è accumulato. Non solo sulla pancia, ma anche sulle cosce e sulle braccia. Una vera seccatura considerando che in spiaggia saremo costretti ad esibire queste imperfezioni che potrebbero imbarazzarci. Ecco, allora la soluzione quotidiana praticata da due dive famose.

Siete anche voi tra quelle che guardano con terrore il calendario, in vista delle prossime ferie estive? Non tanto perché, finalmente, si partirà verso mete lontane, con tanti saluti alla routine quotidiana dell’ultimo anno. Il problema è la fatidica prova costume che finirà per evidenziare qualche chilo di troppo a chi non ha cercato di porvi rimedio nei mesi precedenti.

Per tanti, la soluzione è uno sola. Correre. O, in ogni caso, fare sport, per bruciare più grassi e ritornare ad avere qualcosa che assomigli ad un peso forma. La domanda che tanti si fanno, però, è come eliminare il grasso delle cosce o quello addominale in poco tempo, magari senza fare sport. E, possibilmente, senza ricorrere alla chirurgia, che prevede, giustamente, un costo che, però, non tutti possono permettersi.

Fare sport è molto importante se si vogliono evitare gli accumuli di grasso addominali e sulle cosce

Come detto, lo sport è imprescindibile, da questo punto di vista. Anche se il mangiare vuole la sua parte. Correre, come detto, aiuta tantissimo, se fatto con costanza. L’importante è sapere, con esattezza quanti minuti al giorno dobbiamo correre per dimagrire, perdendo peso più velocemente.

E senza commettere i classici errori che fanno i principianti, perché si rischia, inutilmente, di farsi male. Non solo la corsa, ma anche il nuoto e la camminata sono molto utili Quest’ultima, però, se fatta a un’ora precisa della giornata, o sarà inutile.

Anche a tavola dobbiamo rispettare delle regole

Come eliminare gli accumuli di grasso su pancia e cosce? Partendo dalla tavola. Dopo i 50 anni, ad esempio, dovremmo evitare di mangiare troppi carboidrati. E, sicuramente, dovremmo cercare di ridurre i grassi saturi che sono presenti nei prodotti industriali.

Si può anche ricorrere a qualche trucco per sembrare non solo più alte, ma soprattutto più magre. A maggior ragione perché sono quelli usati dalle dive e funzionano. Già la scelta di pantaloni scuri produce un effetto ottico dimagrante. E lo scollo a V aiuta anche a snellire la nostra figura. Insomma, con l’outfit, qualcosa si ottiene.

Come eliminare gli accumuli di grasso su pancia e cosce? Proviamo a fare con la Kardashian e la Fox

Si diceva delle dive. Spesso, pensiamo che siano irraggiungibili e che abbiano chissà quali segreti per essere sempre così belle. In realtà, a volte, anche loro ricorrono ad una sorta di consigli della nonna, che potrebbero funzionare. Ad esempio, sapete cosa fanno, ogni giorno, Kim Kardashian e Megan Fox come detox e per non accumulare i grassi?

Ebbene, entrambe, a digiuno, bevono un bicchiere di acqua dove hanno diluito un cucchiaio di aceto di mele. Quest’ultimo, infatti, non è solo un depurativo naturale, ma aiuterebbe a ridurre l’accumulo dei fatidici grassi. La Fox lo ha bevuto prima di ogni pasto. In ogni caso, prima di imitare un qualsiasi rimedio, consultatevi sempre con il vostro medico di fiducia o col nutrizionista, per capire le eventuali conseguenze.