Rendere la propria casa o stanza un posto interessante e personale non è sempre semplice ed economico. Molto spesso le aspirazioni sono così alte da fare di un progetto interessante, un sogno difficilmente raggiungibile. Ci focalizziamo su lampade costose e su mobili eleganti, quando le vere soluzioni originali possono nascere direttamente dalle nostre mani e a costo zero. Incredibile da credere, ma possiamo trasformare la nostra casa in un luogo confortevole ed accogliente utilizzando delle semplicissime bottiglie di birra.

Il fai da te dal costo nullo e dal poco sforzo non passa mai di moda nell’arredamento di casa. Non ci poniamo limiti per dar sfogo alla nostra creatività. Tutto ciò che ci ricorda bei momenti o ci regala sensazioni positive può essere utilizzato per rendere un posto accogliente. Un esempio possiamo trovarlo nell’articolo “Tre modi nuovi e originali per decorare intere pareti con meno di 10 euro o persino gratis”. Rimanendo in tema risparmio, potrebbe essere interessante il metodo efficace per comprare capi d’abbigliamento firmati a costi ridicoli. Ecco dove comprare vestiti firmati e di qualità a prezzi stracciati salvando l’ambiente e il portafoglio e favorendo l’economia circolare.

Trasformiamo la nostra casa in un luogo confortevole ed accogliente utilizzando delle semplicissime bottiglie di birra

Impiegare le bottiglie di birra per decorare casa non costa nulla se beviamo birra normalmente, e non richiede alcuno sforzo aggiuntivo. Quante volte ci sarà capitato di comprare una birra e rimanere colpiti dalla sua bottiglia o dall’etichetta? Da oggi non le butteremo più. Piuttosto, le ricicleremo per utilizzarle come oggetti decorativi per la stanza da letto o il salone o, perché no, il balcone.

Non è detto che solo le bottiglie di birra siano adatte a decorare l’ambiente. Diverse bottiglie di vetro di bibite, oli o alcolici vari potrebbero attirare la nostra curiosità. Se poi non vogliamo che siano semplici soprammobili decorativi, possiamo tirarne fuori delle creazioni straordinarie spendendo pochissimo. Riciclando le lucine di Natale ed inserendole all’interno delle birre potremo ricreare un ambiente luminoso a zero spese. Per avere un effetto migliore possiamo attaccare le lucine ad un tappo di sughero, in modo da riuscire a chiuderle completamente nella bottiglia. Tuttavia, se non le abbiamo in casa, queste decorazioni sono semplici da trovare. Ci basterà scrivere “luci per bottiglia” sui negozi online di nostro interesse o cercarle nelle rivendite di oggetti per la casa.