Comprare capi d’abbigliamento importanti o eleganti costa. Di tanto in tanto riusciamo a risparmiare utilizzando sconti o scoprendo shops online, ma i prezzi restano comunque alti. Non tutti sanno, però, dell’esistenza di alcuni negozi e catene che permettono di comprare gli stessi vestiti a prezzi ridicoli; un modo unico e intelligente per risparmiare ed un contributo importante per il pianeta, poiché alimenta l’economia circolare. Ce ne sono tanti e per tutte le preferenze.

Dove comprare vestiti firmati e di qualità a prezzi stracciati salvando l’ambiente e il portafoglio e favorendo l’economia circolare

Il segreto del risparmio innovativo sta nei mercatini, diventati sempre più in voga negli ultimi anni. Il concetto che sta dietro la nascita di questi negozi si basa sull’economia circolare, un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo. Il punto forte di questo tipo di economia sta, oltre che nel risparmio, nella sua ecosostenibilità. La rivendita di oggetti inutilizzati sul web o per i mercatini è uno dei suoi pilastri poiché diminuisce drasticamente lo spreco di rifiuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I mercatini dell’usato

“Thrift Shop” non è soltanto il titolo di qualche canzone, ma sta proprio ad indicare una tipologia di negozi. La sua traduzione è, infatti, mercatino dell’usato, ma in Italia e in tanti paesi del mondo è spesso associato al termine Vintage Shop. L’idea di questi negozi è quella di rivendere a prezzi stracciati capi di abbigliamento usati, ma ne esistono alcuni che attuano una politica geniale. Consiste nel selezionare accuratamente capi di marca, alcuni di questi in condizioni perfette, riparare eventuali danni e rivendere indumenti simili ad un prezzo standard. L’assegnazione di quest’ultimo avviene per categoria di prodotto, non per marchio.

Dove trovarli

Proprio per il motivo descritto sopra è possibile comprare vestiti eleganti o di marchi importanti in condizioni perfette a prezzi incredibilmente accessibili. Ecco dove comprare vestiti firmati e di qualità a prezzi stracciati salvando l’ambiente e il portafoglio e favorendo l’economia circolare. Basta avere pazienza nelle proprie ricerche per fare affari senza precedenti. Ne esistono tanti e non solo nelle grandi città. In alternativa, esistono app per la rivendita di vestiti usati concettualmente simili a eBay e Subito, come Vinted e Depop.