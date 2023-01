Trasformiamo i nostri vestiti di Capodanno e utilizziamoli anche durante il giorno con 4 idee

Giorni e giorni per pianificare la notte di Capodanno, scegliendo il vestito perfetto. Dopo una sola serata, però, potremmo doverlo mettere dentro l’armadio. I vestiti utilizzati durante le feste sono solitamente particolari sia nel colore che nella forma. Per questo motivo potrebbero essere difficili da indossare di giorno. Ecco 4 idee da provare per renderli più casual e portabili.

La grande festa dell’ultimo dell’anno si è ormai conclusa. Settimane a prepararci scegliendo il trucco e l’acconciatura più adatta, per un solo giorno. Ma il make up e i capelli non sono l’unico aspetto a cui teniamo durante questa serata magica. La scelta del vestito è importantissima, spesso un po’ fuori dalle righe proprio per dare il massimo per una sola notte.

Sarebbe un peccato, però, utilizzare un bellissimo vestito solo una volta. Se non vogliamo che il nostro bellissimo abito faccia la muffa nell’armadio, allora dobbiamo essere un po’ più creativi. Riciclare il vestito di Capodanno e utilizzarlo anche di giorno è possibile ed ecco 4 modi per farlo.

Trasformiamo i nostri vestiti di Capodanno per renderli più casual

Il vestito della sera di San Silvestro non è qualcosa che portiamo tutti i giorni. Solitamente, si scelgono colori sgargianti, con molte paillettes e brillantini. Oro, rosso e argento sono i più scelti. Per questo motivo potrebbe essere difficile indossare certi capi in occasioni diverse o addirittura di giorno. Se sappiamo fare i giusti abbinamenti, però, anche questo è possibile.

Un ottimo accessorio di moda che rende un po’ più casual i nostri abiti brillanti è sicuramente l’anfibio. Solitamente, i vestiti da sera vengono indossati abbinati a delle scarpe con il tacco. Mettendo degli anfibi o degli stivaletti, il nostro look sembrerà subito meno formale, soprattutto se aggiungiamo anche una giacca in pelle.

Non più spacco esagerato con questo trucco

Se il nostro vestito ha uno spacco da capogiro ed è difficile da indossare al di fuori di questa festa, allora c’è una soluzione. Infatti, possiamo indossare dei jeans sotto il nostro abito. Scegliamo un modello skinny o boyfriend, per creare un look originale e casual, perfetto anche per un aperitivo. Questo tocco di moda è adatto soprattutto a quei vestiti con colori meno impegnativi.

Il cardigan è uno dei nostri migliori amici se parliamo di rendere più portabile un abito da sera. Il nostro vestito diventerà subito una gonna, rendendolo meno formale ed evidente. Scegliamo un cardigan che contrasti il colore del capo sottostante. L’abbinamento dei colori è fondamentale per ottenere il giusto outfit.

Un blazer per salvare completamente il nostro outfit

Allo stesso modo, indossare un blazer potrebbe aiutarci a portare il vestito di Capodanno anche in altre occasioni. Trasformiamo i nostri vestiti di Capodanno con una semplice aggiunta, per renderlo adatto a qualsiasi momento della giornata. Questo elemento elegante, ma non troppo, trasforma il nostro abito da festa in un look da giorno.

Insieme al blazer, scegliamo anche delle scarpe non troppo alte come stivaletti o mocassini. In questo modo il nostro vestito non sarà più al centro dell’attenzione e potrà essere indossato molto più spesso.