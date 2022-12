2 pettinature per capelli lunghi semplici e veloci fai da te per essere eleganti durante le feste

Arrivano le feste natalizie ed è il momento per farsi belli. Anche se outfit e trucco possono essere molto semplici da scegliere, non si può dire lo stesso delle acconciature. Non preoccupiamoci, però, perché non dovremo andare necessariamente dal parrucchiere. Ci basteranno 10 minuti per fare queste due pettinature adatte ai capelli lunghi perfette per le feste.

I pranzi e le cene durante le feste sono sempre un ottimo momento per farsi belli. Per accogliere i nostri ospiti dobbiamo essere al nostro meglio. Sfoggiare l’outfit perfetto oppure scegliere il make up più adatto è facile. Ma c’è un aspetto che potrebbe risultare più complesso. Si tratta della pettinatura, che dev’essere anch’essa particolare.

Se non vogliamo andare dal parrucchiere e, magari, spendere un occhio della testa, ci sono due acconciature perfette per noi. Non solo sono semplicissime da fare, ma anche molto d’effetto. Ci basteranno pochi minuti per farle e potremmo sfoggiarle durante i giorni di festa. Sistemare i capelli non sarà mai stato così facile.

2 pettinature per capelli lunghi semplici e veloci perfette per un look elegante

Lo chignon è sicuramente un classico per rendere il nostro aspetto chic ed elegante. Può, però, risultare un po’ troppo formale e noioso durante le feste natalizie. Per questo motivo proviamo questa versione rivisitata e originale, ma altrettanto semplice. Per prima cosa prendiamo una spazzola e mettiamoci a testa in giù.

Pettiniamo i nostri capelli con cura partendo dalla nuca, aiutandoci con il gel. Poi facciamo una treccia in stile french braid, iniziando dall’attaccatura della nuca. Continuiamo fino alla parte alta della testa, tirando sempre bene i capelli, in modo da non rischiare che la treccia risulti troppo sciolta. Fissiamola con un piccolo elastico e poi procediamo a fare uno chignon. Fermiamo il tutto con delle forcine e un po’ di lacca.

Una bellissima corona da fare in soli 10 minuti

La seconda delle 2 pettinature per capelli lunghi semplici e veloci è ancora più facile. Pettiniamoci accuratamente i capelli, sempre mettendo del gel per facilitarci il compito. Poi, procediamo a dividere la chioma a metà, creando due parti uguali. Facciamo poi una treccia in stile olandese, anche chiamata dutch braid, prima da una parte e poi dall’altra. Per questo tipo di pettinatura si deve partire dall’attaccatura dei capelli per poi continuare fino alle punte, aggiungendo ciocche man mano. Fissiamo entrambe le trecce con dei piccoli elastici.

Adesso è tempo di creare la corona vera e propria. Dobbiamo prendere la punta della treccia a destra e portarla sulla parte sinistra della testa, in basso. Fermiamola con delle forcine e facciamo lo stesso procedimento con l’altra treccia. Se vogliamo possiamo anche aggiungere della lacca per mantenere la nostra pettinatura più a lungo.

Qualche accessorio in più

Queste due acconciature richiedono meno di 10 minuti per essere fatte. Possiamo acconciare i capelli sia prima del pranzo o cena di Natale, sia la sera precedente. Infatti, entrambe le pettinature possono resistere facilmente alla notte. Una buona idea per renderle ancora più belle è quella di aggiungere preziosi fermagli con brillantini.