Chi ha figli lo sa. I bambini imparano dall’imitazione. Infatti fin dalla tenera età replicano nel gioco tutte le attività che sono soliti osservare negli adulti. Arriva un momento in cui è bene trasformare il gioco in realtà e rendere i bambini attivamente partecipi delle attività domestiche. Si insegnerà senso di responsabilità e collaborazione. Tutta la famiglia è chiamata a partecipare al mantenimento e alla cura dell’ambiente in cui si vive. Ecco quali sono le semplici strategie per insegnare ai bambini piccoli a fare i mestieri di casa.

Riordinare la cameretta

Offrire loro semplici soluzioni organizzative per i loro giocattoli, cestoni, scatole e quant’altro per riordinare i giocattoli appena utilizzati. Chiedere loro di farlo appena il gioco è terminato per poter passare al gioco successivo. Fin dai tre anni, ma anche prima, il bambino impara a stare in un ambiente ordinato, mettere a posto solo quello che si è appena usato sarà semplice e veloce.

Riordinare la biancheria

Già a cinque anni è possibile insegnare loro a rimettere a posto la loro biancheria pulita. Basterà assegnare compiti graduali, come mettere tutte le calze in un cassetto, nell’altro il pigiama, sul ripiano i pantaloni piegati e via via aumentare più il bambino cresce.

Apparecchiare per la colazione

Sempre intorno ai cinque anni, è possibile insegnare loro ad apparecchiare la tavola. Iniziare dalla colazione è più semplice perché spesso la si fa con le classiche tovagliette. Disporre alla loro portata biscotti, pane e brioches non sarà un problema. Allo stesso modo si potrà chiedere di sparecchiare.

Caricare la lavatrice

Questa è un’attività particolarmente divertente per i bimbi di tutte le età. Si dovrà chiedere loro di selezionare dal cesto del bucato tutti i capi di un preciso colore. Oppure tutti i capi intimi. O ancora tutte le camicie di papà! Creeranno un po’ di caos, ma si impegneranno fino in fondo nella selezione dei capi. È importante ricordargli di lavarsi bene le mani e far diventare questa anche una lezione sull’igiene personale.

Fare la lista della spesa

Se hanno appena cominciato a leggere e scrivere è divertente chiedere loro di compilare la lista della spesa. Faranno subito un importante esercizio di scrittura e successivamente al supermercato non faranno i capricci poiché dovranno indicare i prodotti segnati sulla loro lista.

Ecco spiegate le semplici strategie per insegnare ai bambini piccoli a fare i mestieri di casa.