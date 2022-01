Se “il mattino ha l’oro in bocca”, come dice il proverbio, anche gennaio potrebbe non scherzare. Per lo meno per i 3 segni zodiacali che andremo a vedere oggi. In arrivo un ricchissimo jackpot su questi 3 segni che nei prossimi giorni troveranno nella Luna un potentissimo alleato. Così, almeno, direbbero le stelle, con tutte le precauzioni del caso. I nostri Lettori ben sanno che l’oroscopo deve essere preso con le opportune misure. Non è una legge fisica e non parliamo di sicurezza, ma di astri e curiosità. Certo, è piacevole leggere che il nostro segno potrebbe essere baciato dalla buona sorte. E allora vediamo i protagonisti dei prossimi giorni di gennaio.

Sempre lui e solo lui

Sembra uno di quei motivetti che si sentono negli stadi e che si cantano ai bomber della squadra: sempre lui e solo lui. Eh, sì, perché l’Ariete, pronto a un anno memorabile, è in primissima fila anche a gennaio. Che per caso non gli sfugga un giorno fortunato. Strana situazione quella dell’Ariete in queste ore che ha Venere in opposto in amore. Ma, se ne farà una ragione, limitando i danni. Sono invece le intuizioni e le idee brillanti che potrebbero fare la differenza e coprire d’oro gli Arieti nelle prossime ore. Stanchi, ma mai domi, i nati dal 21 marzo al 20 aprile infileranno la via dell’Eldorado.

In arrivo un ricchissimo jackpot su questi 3 segni che nei prossimi giorni troveranno nella Luna un potentissimo alleato

È un paio di mesi che sosteniamo che i Gemelli affronteranno un 2022 sulle montagne russe. In ambito lavorativo oltre alla voglia di cambiare, sarebbero in arrivo delle nuove opportunità. Attenzione, però che le stelle ci metteranno di fronte a un bivio: potrebbero infatti arrivare 2 proposte allettanti contemporaneamente. Il consiglio è quello di prendere il tempo necessario, analizzarle e usando la testa, scegliere la via giusta. Attenzione che Giove, solitamente sponsor della saggezza, è in opposto. Ma, questo non scalfirà assolutamente il momento fortunato dei Gemelli.

Esce finalmente dall’anonimato

Non dovrebbe essere un anno eccezionale per l’Acquario, ma i prossimi giorni potrebbero essere positivi. Marte, Dio della guerra, invita all’azione e a osare in campo lavorativo. Nonostante le battaglie in corso, la guerra potrebbe essere vinta, col raggiungimento di traguardi importanti. Anche la dea bendata sembrerebbe favorevole e pronta a dare una mano all’Acquario. Ottime notizie in amore, essenzialmente per due motivi:

c’è tanta serenità in ambito familiare, promossa proprio dalla ricchezza di affetto dell’Acquario;

la solidità di casa permetterà quindi di dedicarsi alle sfide sapendo di avere le spalle ben protette.

Approfondimento

Non solo il carciofo per depurare il fegato ma anche questa tisana per i 3 segni zodiacali maggiormente ingrassati durante le feste