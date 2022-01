Siamo ormai in pieno 2022. La speranza è che qualcosa finalmente cambi. Molti attendevano buone nuove già dalle prime ore dell’anno, ma non è sempre così facile. Se il Toro avrà una partenza sprint nel 2022 brutte notizie invece per questi 2 segni che potrebbero vivere settimane terribili, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Eh, sì perché mica ci sono solo i segni fortunati, ma anche quelli meno. Tutto sta a capire se la sfortuna accompagnerà i nostri Lettori nati nei periodi meno felici per poco o tanto. Se Ariete e Toro stanno macinando denaro e successo almeno fino a primavera questo segno vivrà continue battaglie e sfide quotidiane. Andiamo a vedere quale sarà il segno protagonista dei momenti più intensi di questo inizio 2022.

Giove in opposizione

Partenza col freno a mano per i Gemelli in questo 2022. Le previsioni sembravano sinceramente migliori, ma non tutto il periodo sarà da buttare. Sicuramente c’è Giove all’opposto in questo mese di gennaio e, almeno per un po’. Questo porterà a degli scontri anche abbastanza violenti sul lavoro. Attenzione a non perdere la pazienza e farsi travolgere dall’ira. Le stelle parlano chiaro: c’è addirittura aria di vie legali. Convinti di avere ragione in tutte e per tutto, i Gemelli andranno a sbattere contro un’infinità di muri. Col rischio che più ci saranno ansia e stress e peggiori saranno i risultati. Tensione lavorativa che si rifletterà anche sulla salute, con momenti di assoluto ko fisico.

Se Ariete e Toro stanno macinando denaro e successo almeno fino a primavera questo segno vivrà continue battaglie e sfide quotidiane

Conseguenza abbastanza antipatica di queste tensioni sarà il clima familiare. Il disagio potrebbe sconfinare tra le mura domestiche con spiacevoli litigi anche in casa. Poca pazienza coi figli e ancora meno col partner. Occhio che in questi giorni i Gemelli finiranno in una vera e propria centrifuga. Calma e sangue freddo, altrimenti la situazione potrebbe davvero collassare. Ma le stelle indicano anche una via di fuga: la solitudine. In questo caso, i Gemelli più saggi, cercheranno di rimanere da soli il più possibile. In modo da:

non peggiorare la situazione;

ritrovare le energie fisiche e mentali;

limitare i danni.

Approfondimento

