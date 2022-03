Il caffè la mattina per molti è il vero oggetto del desiderio. Ci si alza senza parlare e si va diretti alla caffettiera. Ad oggi i modi per fare il caffè sono infiniti, ma c’è chi ancora ama la vecchia moka. Quella che devi preparare da solo, che metti sul fuoco e, quando il caffè sta uscendo, la casa si riempie dell’aroma dei chicchi di caffè.

La preparazione della moka

Per preparare la moka perfetta, poi, ci sono tantissime soluzioni. Ognuno mette in atto la sua strategia. C’è chi fa la famosa montagnetta con il macinato, c’è chi mette l’acqua fino alla valvola e chi la mette sopra e c’è chi lascia il coperchio aperto perché il caffè che esce deve stare a contatto con l’aria. Insomma, esistono svariati modi per fare il caffè con la moka e spesso molti di questi si passano di generazione in generazione.

I chicchi macinati del caffè

Assolutamente fondamentale per ottenere un caffè buono è avere i chicchi macinati di ottima qualità. Al supermercato ci sono tantissimi marchi di caffè, quindi la scelta sarà sicuramente complessa, ma almeno è varia. Una volta scelto il caffè, è importante conservarlo bene.

Prima di tutto, sottolineiamo che al Mondo esistono due scuole di pensiero. Quella che dice che il caffè va in frigo e quella che invece dice che non ci deve andare. Ma, a prescindere da dove dobbiamo tenere il caffè, è fondamentale capire quale contenitore usare.

Tra vetro, plastica e alluminio ecco dove conservare il caffè per la moka e mantenere l’aroma intatto

Dunque il macinato non dobbiamo tenerlo dentro la sua bustina di plastica, ma dobbiamo ovviamente spostarlo in un nuovo contenitore. Ma questo come deve essere fatto? Diciamo che i prodotti che troviamo in commercio non ci aiutano perché ne troviamo di tutti i tipi. Quindi forse va bene uno qualsiasi. In realtà, non proprio tutti vanno bene.

Diciamo che il macinato si comporta un pochino come l’olio, ovvero che deve stare in un luogo al riparo dalla luce. Quindi il caffè va tenuto in un contenitore scuro ed ermetico, perché non deve passare aria. Evitiamo, allora, il vetro che è trasparente ed evitiamo anche la plastica trasparente. Possiamo scegliere, invece, un contenitore di alluminio che protegge dalla luce, oppure un contenitore di plastica non trasparente. E allora tra vetro, plastica e alluminio ecco dove conservare il macinato del caffè.

