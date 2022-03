Quando ci rechiamo al supermercato, davanti a noi per lo stesso prodotto abbiamo infinite possibilità. Questo non solo per i prodotti confezionati, ma anche per le verdure. Perché, ad esempio, ci sono quelle che vengono dall’Italia e quelle che vengono dall’estero. Per quanto riguarda i prodotti confezionati, anche questi possono essere fatti in Italia oppure all’esterno.

Ma non è solo questa la differenza, contano molto anche gli ingredienti che troviamo all’interno. Essendo dei prodotti confezionati, spesso possiamo trovare dei conservanti, che servono proprio a conservare il cibo il più a lungo possibile. Ed è sempre meglio scegliere quelli che non li presentano. Ma, poi, ci possono essere altri ingredienti che in realtà non sono affatto necessari. Vediamo il caso delle mozzarelle. Quali sono quelle di ottima qualità che possiamo comprare?

Leggere gli ingredienti è importantissimo

La lista degli ingredienti nei cibi è sempre presente, come è sempre presente l’origine della carne che compriamo. Perché magari sono mucche nate in un luogo, allevate in un altro e poi macellate in un altro ancora. Ci sono tantissime leggi che servono proprio a controllare il modo in cui, ad esempio, gli animali vengono allevati o lo spazio in cui si trovano. Questo perché è fondamentale il rispetto dell’animale, anche se allevato con un solo obiettivo: quello poi di essere mangiato. Alla base ci deve essere sempre una nutrizione e un allevamento responsabile. E quindi la lista degli ingredienti, che troviamo sulle confezioni, ci dice molto su cosa stiamo per mangiare.

Ecco come scegliere una mozzarella di qualità al supermercato tra tutte quelle che troviamo disponibili

Ad esempio la mozzarella è un alimento veramente gustoso, che molto spesso portiamo in tavola. Ma per farla non sono necessari moltissimi ingredienti. Ne bastano, infatti, pochi e di qualità. Non serve aggiungere chissà che cosa.

Una mozzarella di qualità deve contenere sicuramente latte, sale, caglio e fermenti lattici. Questi sono gli ingredienti base per una mozzarella. Fondamentale è controllare anche l’origine del latte che viene usato. E ovviamente è sempre meglio scegliere quello di origine italiana.

La prossima volta che andiamo al supermercato e vogliamo comprare una mozzarella, quindi, leggiamo attentamente la lista degli ingredienti di tutti prodotti che troviamo sullo scaffale. E se troviamo degli ingredienti che non ci convincono, preferiamo sempre la semplicità. Ed ecco come scegliere una mozzarella di qualità al supermercato dove andiamo a fare la spesa.

