Sciare o, in generale, fare la settimana bianca è considerata un’attività per pochi. Facendo, infatti, un paragone con le vacanze estive, sono in pochi quelli che rinuncerebbero al mare per fare la settimana bianca. La montagna sicuramente ha un costo non indifferente, che parte dall’affitto del necessario per sciare fino ad arrivare agli skipass, passando per vitto e alloggio se non abbiamo una casa di proprietà in montagna.

Dove si scia

In Italia ci sono moltissime località dove sciare, alcune anche molto famose. Pensiamo ad esempio a Cortina, Livigno, Cervinia o Madonna di Campiglio. Ovviamente qui abbiamo nominato alcune località top italiane. Basta pensare al fatto che Cervinia ha un comprensorio sciistico di 350 km di piste, che si snodano tra varie montagne fino ad arrivare in Svizzera. Se vogliamo contare solo la zona Italia, le piste sono di 150 km. Ovviamente tutto questo ha un prezzo non indifferente e bisogna anche ragionare sul proprio livello di sci o di snowboard. Perché se, ad esempio, siamo dei principianti non conviene recarsi in località troppo costose, dove poi le piste che si possono fare sono poche.

Con 35 km di piste da sci economiche, un panorama spettacolare ecco la località di montagna perfetta per tutti

In Italia esistono anche tantissime altre località dove si può sciare bene e spendere anche poco. Sicuramente non saranno i 150 km di piste di Cervinia, ma il rapporto qualità prezzo è più che onesto.

In Piemonte, infatti, c’è la località di San Domenico di Varzo, nel cuore delle Alpi Lepontine, situata a 1.420 metri di altitudine. In questa località, sono presenti 7 impianti di risalita e 35 km di piste da sci che arrivano fino ai 2.500 metri.

Una località perfetta per tutti perché ci sono divertenti piste sia per i principianti sia per coloro che invece sono esperti. Presenta infatti 3 piste blu, 6 piste rosse e 7 piste nere. Una località che dunque offre moltissime opportunità di divertimento ma anche di imparare a sciare per chi non dovesse saperlo fare. L’acquisto dello skipass è assolutamente in linea con l’offerta, inoltre è un comprensorio che rispetta l’ambiente e infatti utilizza solo energia 100% green. Con 35 km di piste da sci economiche San Domenico di Varzo è il luogo perfetto dove sciare per principianti ed esperti.

