Soldi e ancora soldi da spendere in questa calda e costosa estate.

La ripresa delle attività dopo il lungo periodo di chiusure dovuto alla pandemia, ha scatenato il boom di eventi e festeggiamenti vari.

Lauree e compleanni rimasti senza palloncini e torte di auguri per due anni, adesso stanno riprendendo a gonfie vele.

I festeggiati spendono una fortuna per organizzarli, ma gli invitati non sono certamente da meno. Ne abbiamo parlato a proposito dei matrimoni, suggerendo le cifre da spendere in base al nostro rapporto con gli sposini. Sappiamo bene che proprio i matrimoni sono molto più dispendiosi di qualsiasi altro evento e non è sempre facile capire quanto pagare.

Se poi abbiamo anche l’onere e onore di fare da testimoni, i costi cresceranno sicuramente.

Restando sempre in tema di nozze, c’è anche un altro elemento che alcuni privilegiati non possono sottovalutare: l’addio al nubilato o celibato. Parliamo di “privilegiati” perché si sa che il famoso addio si festeggia insieme ai parenti stretti (e non) e agli amici più vicini.

Ma quanto dovremmo spendere per questo evento, considerando che abbiamo anche il regalo da acquistare e tanti altri soldi da sborsare?

Ecco un utile suggerimento per non ritrovarsi al verde.

Ecco quanto dovremmo spendere per l’addio al celibato o nubilato di amici stretti e parenti di ogni grado

Sappiamo bene che i partecipanti all’addio al nubilato e celibato sono tenuti a pagare anche per lo sposo o la sposa. Non possiamo rischiare di spendere quasi 1.000 euro per un matrimonio ed è per questo che bisogna darsi delle regole e stabilire un tetto massimo.

Secondo gli esperti di ProiezionidiBorsa questo tetto non dovrebbe superare i 150 euro a testa, altrimenti si finirebbe per indebitarsi. Tra l’altro, potremmo avere più matrimoni nell’arco di pochi mesi ed è impensabile prosciugare un intero stipendio soprattutto in questo momento storico.

Ecco quanto dovremmo spendere e, per restare entro questo limite, sarebbe meglio limitarsi ad una sola notte fuori. È preferibile, inoltre, restare nei dintorni di casa, così da non acquistare biglietti di lunga percorrenza, certamente più costosi in estate che in altre stagioni.

Una giornata al mare o in piscina, seguita da una cena fuori e un giro per locali è l’ideale per festeggiare il grande evento. Aggiungiamo poi una notte in hotel o bed and breakfast e il giorno dopo si torna a casa contenti e soddisfatti.

Divertente ed economico, trascorreremo un giorno piacevole e in buona compagnia, senza dilapidare necessariamente un patrimonio.

