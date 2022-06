Se maggio era stato eloquente nei primi numeri, giugno sta confermando che il settore turistico italiano è in super ripresa. Meno male e ci voleva per un indotto economico vitale per il nostro Paese e per milioni di lavoratori. Si parla già di presenze come negli ultimi anni prima della crisi, anche senza i russi, che avevano adottato intere zone della nostra penisola. Ovviamente è il mare a farla da padrone, con i suoi oltre 8.000 km di coste, ma laghi e montagna stanno riscuotendo enorme successo tra i vacanzieri italiani e stranieri.

Ma se la voglia di mare è tanta, bisogna anche fare i conti con il portafoglio. Gli aumenti dei beni di prima necessità e di tutto ciò che ci circonda ha sicuramente limato il budget delle famiglie italiane. Chiamate a fare miracoli per mettere assieme anche una sola ma meritata settimana di ferie. Ecco allora il suggerimento della nostra Redazione per una vacanza low cost italiana, ma in una zona strepitosa.

Sono i dati a incoronarla principessa del risparmio

Tra pesci dai 1.000 colori e sfumature fiabesche è questa la meta da non perdere. Capo Vaticano è quella che si può definire una cartolina. Un promontorio meraviglioso in provincia di Vibo Valentia, comune di Ricadi, nell’affascinante Calabria. Tra Nicotera e Pizzo Calabro, siamo in piena costa tirrenica e il nome ispira già a sentirlo: “Costa degli Dei”. Oltre alla sua bellezza davvero unica, a fare di Capo Vaticano una meta da prendere in considerazione è il giudizio del web. Anzi, il trionfo per usare un termine più corretto. I punteggi medi dei turisti per il mare, le spiagge e la natura sfiora il 5. Altrettanto significativi i voti per le strutture, l’accoglienza e il rapporto qualità prezzo che viaggia attorno al 4,6.

Tra pesci dai 1.000 colori e sfumature fiabesche una località che gli italiani amano anche per il suo straordinario rapporto qualità prezzo

Una rivista di viaggi inglese ha definito Capo Vaticano “one of the most wonderful place in the italian cost”, ossia uno dei più affascinanti posti delle coste italiane. Frase che corrisponde assolutamente al vero. Panorami mozzafiato a cavallo dei golfi, con uno sguardo sulle Eolie e sullo stretto di Messina. Una parte d’Italia ancora quasi incontaminata e per chi cerca la bellezza della natura a 360 gradi. Tante piccole baie, nascoste tra gli scogli che sono vere e proprie cartoline reali, arricchite da flora e fauna mediterranea. Capo Vaticano potrebbe davvero rappresentare il top della nostra estate 2022.

