È un vero scrigno di arte e bellezza questo magnifico borgo medievale annoverato tra i più belli d’Italia

Spesso, organizzando le vacanze estive o delle gite fuori porta, ci dimentichiamo di quanto sia ricco il nostro Paese. Da Nord a Sud, infatti, l’Italia è piena di palazzi, monumenti, siti archeologici e anche piccoli borghi suggestivi e tutti da scoprire.

Tra questi spicca Strassoldo, una frazione del comune di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Si tratta di un antico borgo medievale, di circa 835 abitanti, tra i più affascinanti e meglio conservati in assoluto. Infatti, è un vero scrigno di arte e bellezza, inserito anche tra i borghi più belli d’Italia e che, prima o poi, bisognerebbe visitare.

Pur essendo molto piccolo, infatti, Strassoldo è pieno di edifici, monumenti e parchi da vedere assolutamente.

Il complesso monumentale si suddivide nel Castello di Sotto e nel Catello di Sopra. Il primo si fonde con la campagna ed il bosco circostanti, ricchi di fontane, pozzi e laghetti. Qui si accede attraversando la Porta Cicis, dalla quale si può raggiungere un viale circondato da casette risalenti al 16esimo secolo. L’edificio principale, di forma rettangolare, ha origini incerte, ma è sicuro che nei secoli abbia subito varie ristrutturazioni.

Il Castello di Sopra, invece, raggiungibile dopo aver superato un secondo ponte, è ricco di aiuole di rose, palme, pozzi ed alberi secolari. Da qui si può godere di una spettacolare vista sul fiume Taglio, abitato da germani reali, anatre e cigni. Entrambi i castelli preservano ancora al loro interno quadri, cimeli familiari e mobili antichi, ed i loro parchi sono considerati tra i più belli del Friuli.

A Strassoldo, comunque, vale la pena vedere anche Villa Vitas, la chiesa di Santa Maria in Vineis e il Mulino del Bosco.

Il Castello di Sopra, essendo privato, non è sempre aperto al pubblico, se non per visite guidate organizzate o eventi. Nel borgo del Castello di Sotto, invece, proprio questo weekend si terrà un evento ad ingresso libero.

Sabato 25 giugno, infatti, ci sarà “La notte romantica nei borghi più belli d’Italia”. L’evento, organizzato dal comune di Cervignano del Friuli, insieme all’associazione Pro Loco “Amici di Strassoldo” e l’associazione Farandola, è sicurante da non perdere.

Infatti, si esibirà il maestro Antonio D’Alessandro, in un recital acustico che prevede l’esecuzione di bellissimi brani musicali e racconti, per una serata davvero intima e suggestiva.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale del comune e le varie pagine social.

