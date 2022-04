Siamo alla vigilia di Pasqua e Pasquetta e magari vale anche per noi il famoso detto seguito da molti. Quello che dice “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. C’è anche chi non lo segue e passa la Pasqua in famiglia, riservandosi la gita fuori porta al lunedì dell’Angelo.

Ci sono coloro che si organizzano per tempo e chi, invece, decide all’ultimo, perché ama improvvisare. Su ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di dare dei buoni consigli sui posti in cui andare. Ad esempio, la visita di un bellissimo castello dove è stata anche Wonder Woman. O quella di una città romantica nella quale far riesplodere la passione di coppia. Da non trascurare anche l’idea di farsi una giornata in una rilassante Spa. Per la nostra gita fuori porta a Pasquetta, se non sappiamo dove andare, c’è una località che potrebbe fare al caso nostro.

Si mangiano degli invitanti piatti tipici che ci faranno apprezzare ancora di più la gita

Gli italiani amano fare i cosiddetti viaggi del gusto. Unire, in pratica, la bellezza della nostra Italia con i suoi piatti tipici. Del resto, ogni luogo ha non solo inestimabili tesori da esibire, ma anche gustose portate da assaporare. In questa città, ad esempio, non distante da Milano, potremo fare il pieno dei sapori della sua tradizione contadina.

Uno di questi è, senza dubbio, il risotto con la luganega. In teoria, si dovrebbe mangiare nelle stagioni meno solari, ma non è che in primavera si possa dire di no a questa prelibatezza. Non si tratta di una salsiccia comune, ma la riconosceremo per il suo colore più chiaro, delicato e dal gusto dolce. Fatta con carne di suino, la si può trovare servita in diverse varianti, come, ad esempio, con il marsala.

Per la nostra gita fuori porta a Pasquetta, anche con il cane, potremmo scegliere questa bellissima località ricca di storia e di prelibati piatti tipici

Anche la famosa cassœula, con polenta e immancabile vino rosso, è un altro dei piatti tipici di questa zona. E, per finire in dolcezza, si potrebbe optare per una fetta di torta paesana o il pane di San Gerardo. Tutti piatti che potremmo mangiare andando a Monza, terzo Comune della Lombardia e capoluogo della Provincia di Monza e della Brianza.

Tante le cose da vedere, a partire dalla Reggia, costruita tra il 1777 e il 1780 su progetto di Piermarini. Il cuore verde della città è costituito dal parco, che ha più di 700 ettari ed è una passeggiata assolutamente da fare. Magari, in compagnia del nostro cane. Imperdibile è la visita al Duomo con la Cappella di Teodolinda, che custodisce la Corona Ferrea. Non trascuriamo di vedere anche l’Arengario e, se siamo appassionati di Formula 1, c’è il famoso Autodromo Nazionale.

