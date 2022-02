Stare per lungo tempo tra le mura di una metropoli o di una semplice città potrebbe stancare e alimentare la voglia di evadere. Per questo molti di noi, non appena ne hanno l’occasione, pianificano una toccata e fuga in qualche posticino tranquillo e suggestivo.

Anche senza dover fare ore e ore di strada, possiamo passare una gradevole giornata in magnifici luoghi a due passi dai centri più noti. Per esempio, a poca distanza da Milano sorge un borgo affascinante con un paesaggio che mai ci aspetteremmo di vedere in questa zona. Ma d’altronde, tutt’attorno a questa città si possono visitare luoghi magnifici che nascondono veri e propri tesori.

Nei dintorni di Milano

Partendo da Milano o dalla sua provincia, in poco tempo si possono raggiungere località incantevoli che forse nemmeno conoscevamo. Sono mete alternative al monotono paesaggio cittadino che ci scalderanno il cuore.

Tra i borghi consigliati dovremmo mettere piede almeno una volta nella vita a Morimondo. A circa 30 km da Milano, è il luogo perfetto per esplorare la natura lungo i sentieri di trekking. Facendo un po’ più di strada si può arrivare poi sino a Grazzano Visconti, perla medievale del nord Italia. Questo piacevole paesino deve la sua fama principalmente allo storico castello che si erge con maestosità.

Chi progetta una fuga di un weekend, invece, potrebbe arrivare in circa due ore sino al Lago d’Iseo. Qui ci si può inoltrare tra i tipici paesini immersi nel panorama lacustre e godere delle bellezze senza tempo del luogo. Impiegandoci all’incirca lo stesso tempo potremmo giungere anche agli incantevoli laghi di Como e Garda.

Questo borgo vicino a Milano perfetto per la gita di un giorno è un paradiso di quiete con un’affascinante oasi naturale

A meno di un’ora di auto da Milano sorge l’affascinante Trezzo sull’Adda. Una volta giunti sul posto, capiremo in pochi istanti il perché della sua unicità.

La visita ideale potrebbe partire dal famoso castello eretto dai Visconti in epoca remota. Oggi rimangono solo alcuni resti circondati da un curioso parco, tra cui una celebre torre. Proseguendo l’itinerario si può arrivare sino alla centrale idroelettrica, costruita secondo lo stile liberty e ricca di fascino architettonico. Poco più in là, nella campagna milanese vicino a Trezzo, gli appassionati di natura troveranno il loro paradiso visitando l’Oasi WWF Le Foppe.

Questo Sito d’interesse comunitario (SIC) si distingue per la biodiversità che lo popola. Sono tante le specie di piante e animali che ne hanno fatto la propria casa, alcune molto rare. Ecco perché questo borgo vicino a Milano è un mix vincente di storia e natura che si intrecciano tra di loro. Grazie all’oasi, in poche ore potremmo mettere la ciliegina sulla torta alla nostra memorabile visita a Trezzo sull’Adda.