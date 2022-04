Diciamoci la verità, non siamo mai davvero del tutto soddisfatte del nostro aspetto fisico. C’è chi vorrebbe qualche centimetro in più d’altezza, chi vorrebbe i capelli ricci anziché perfettamente lisci e viceversa, chi il nasino alla francese. Una delle grandi “divisioni” però, che riguarda noi donne, è sicuramente tra seno prosperoso e seno “mignon”. Si dice che il seno perfetto è quello che entra in una coppa di champagne. Tuttavia, sono molte quelle che vorrebbero una taglia in più o una taglia in meno.

Oggi parleremo di chi ha da sempre a che fare con un seno grande e spesso causa di diversi disagi. Non soltanto maggior carico sulla schiena, ma a volte anche disagio nel non sentirsi del tutto a posto con indosso un capo piuttosto che un altro. Il timore infatti, in questi casi, è quello di risultare volgari pur senza volerlo.

Per chi ha il seno abbondante ecco tutti i trucchetti di stile per valorizzarlo senza essere volgari

Valorizzare ma senza costringere. Per chi ha il seno abbondante esistono dei trucchetti di stile che possono ridurre al minimo questa difficoltà. Prima di scoprire quali sono dobbiamo, però, ricordare che è sempre bene innanzitutto intraprendere un percorso di accettazione. Un simile approccio è fondamentale a prescindere da qualsiasi taglia, stile o percezione del proprio corpo. A questo punto l’intervento di stile sarà solo la ciliegina sulla torta, l’asso nella manica di chi è già in armonia con sé stessa.

Per quanto riguarda il seno è fondamentale impegnarsi per valorizzarlo senza costringerlo con l’intimo adatto. Il primo trucchetto è infatti scegliere il modello giusto di reggiseno nella taglia perfetta per noi. Farsi aiutare da una commessa competente, al momento dell’acquisto, ci risolverà diversi problemi. Optiamo dunque per modelli che sorreggano senza “strizzare” o far strabordare sia sul decolleté che sulla schiena. Un seno ben sorretto inoltre, visivamente, slancia non poco la figura.

Largo alle camicie

La camicia è un capo adatto ad ogni occasione; lavoro, tempo libero, serata chic. Lasciandola leggermente aperta senza andare troppo in profondità potremo valorizzare la forma senza tuttavia ostentare.

A tutto blazer

Il blazer, come abbiamo spesso sottolineato, è un capo estremamente versatile e da avere sempre nel proprio guardaroba. In questo caso, chi ha un seno importante, dovrebbe optare per quelli monopetto, che eviteranno ulteriore volume.

Il trucchetto della manica e avanti con le spalline

Per capire se stiamo allargando il busto, facciamo attenzione a dove cade l’orlo della manica corta. Se è all’altezza della parte più ampia del seno sicuramente avremo un risultato più “mastodontico”. Infine, per la regola delle proporzioni, armiamoci di spalline più che possiamo e la figura ne uscirà sicuramente più armonica.

