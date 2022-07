Voglia di mare e di vacanze sempre più forte. L’estate è ufficialmente iniziata da una decina di giorni abbondanti, ma sembrano davvero molti di più. Vuoi per il clima torrido, vuoi per la fine delle restrizioni per il Covid o per il ritorno dei concerti e delle feste di piazza.

C’è davvero molta voglia di evasione, di riprenderci quello che ci è stato negato dalla pandemia per due anni. Oltre che di tornare a viaggiare per scoprire nuove mete o per ritornare laddove siamo stati bene in vacanze precedenti.

Oggi, idealmente, andiamo a scoprire una città che si trova quasi a metà strada tra due delle bellezze principali del nostro Paese. Da una parte Napoli, con i suoi colori, i suoi profumi, il mare, il Vesuvio, la pizza e tanto altro ancora. Dall’altro la Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli del Mondo, con un mare da favola, splendidi borghi da cartolina, i limoni e le ceramiche.

In mezzo, più o meno, ecco Sorrento, con il suo golfo che fa da contraltare a quello di Napoli. Citato in una meravigliosa canzone che è tra le più belle della storia della musica italiana. Stiamo parlando di Caruso, magistralmente interpretata dal grande Lucia Dalla.

La visita di Sorrento inizia da Piazza Lauro, il luogo più in della città. Da cui, poi, procedendo diritto, si entra nel centro storico, raggiungendo un altro dei posti più significativi, ovvero Piazza Tasso. Qui, c’è la statua di Sant’Antonino, il patrono del comune, insieme a quella del poeta a cui è intitolata, quel Torquato che nacque qui nel 1544.

Tra Napoli e la Costiera Amalfitana sorge una città che si affaccia su uno dei golfi più famosi e belli del Mondo

Proseguendo, si arriva a uno dei punti più suggestivi: il Vallone dei Mulini. Dall’alto si può notare un vero e proprio cratere scavato nel tufo, una pietra caratteristica di queste parti. In fondo alla valle, ecco un antichissimo mulino. Il tutto si può osservare dall’alto di Piazza Tasso, purtroppo senza la possibilità di scendere a visitarlo nel dettaglio.

Dalla piazza, inizia poi Corso Italia che porta alla Cattedrale dedicata a San Filippo e San Giacomo. Di stile barocco, da ammirare soprattutto l’organo intagliato posto al suo ingresso. Una vera opera d’arte. Di fronte a essa, parte lo stretto dedalo di viuzze del centro, con tanti negozi di souvenir e artigianato locale, con pelle e limoni a farla da padroni.

Il Sedil Dominova, antico punto di ritrovo dei nobili della città, spicca in via San Cesareo. Ancora oggi ci si può sedere, per godere di un po’ d’ombra, sorseggiando una granita o un limoncello ghiacciato.

Prima di concludere la visita, è d’obbligo un passaggio per il Chiostro di San Francesco, vicino all’omonima chiesa. Un luogo in cui spesso si celebrano matrimoni importanti. Con vista poi sulla Villa Comunale che si affaccia proprio di fronte al Golfo, con il Vesuvio che si staglia in lontananza.

Tra Napoli e la Costiera Amalfitana sorge una città assolutamente da visitare. Sorrento, terra di mare, storia e limoni. Un luogo da visitare se si opta per una vacanza nella splendida Campania. Magari, scegliendo poi di conoscere anche altri luoghi di questa suggestiva e meravigliosa regione.

Lettura consigliata

A pochi passi da Napoli sorge un borgo caratteristico dal quale poter ammirare 2 dei golfi più belli del Mondo