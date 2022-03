Primavera e voglia di evasione. Di tornare a uscire a godersi le giornate più lunghe e la fine delle restrizioni dovute alla pandemia. Riscoprendo quanto sia bello potersi muovere senza limitazioni e, possibilmente, senza più la compagna di questi due anni, la mascherina.

La meta che andremo a suggerire oggi è molto particolare. Si trova in Campania, a una distanza simile tra i due capoluoghi simbolo di questa Regione: Napoli e Salerno. Rivali da sempre, in campo sportivo e non, queste due splendide città hanno entrambe la fortuna di affacciarsi su due tra i golfi più belli del Mondo. Il primo golfo è dominato dal Vesuvio e parte dalla splendida isola di Procida. Il secondo è racchiuso tra la Costiera Amalfitana e il Cilento. Insomma, bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche in grande quantità.

In mezzo, nella penisola sorrentina, esiste una piccola frazione di meno di 3.000 abitanti da cui si possono ammirare entrambi i golfi. Un punto privilegiato da cui, con un semplice movimento del volto, da destra a sinistra, si può guardare ora quello di Napoli, ora quello di Salerno. Stiamo parlando di Sant’Agata dei Due Golfi, appartenente al Comune di Massa Lubrense.

Un borgo assai caratteristico, che si trova a 60 chilometri dal capoluogo partenopeo e a 61 dalla seconda città più grande della Campania.

A pochi passi da Napoli sorge un borgo caratteristico dal quale poter ammirare 2 dei golfi più belli del Mondo

Esattamente posta a metà tra queste due città, merita una visita per ammirare un panorama davvero unico e mozzafiato. A meno di 500 metri dal centro di Sant’Agata, percorrendo un facile sentiero, si giunge al Monastero di San Paolo, il principale punto da cui si può godere di tutto questo. Capri, Ischia, Procida, Sorrento, Napoli, il Vesuvio, semplicemente ruotando di poco lo sguardo. Si possono abbracciare davvero con gli occhi e con gli obiettivi di macchine fotografiche e cellulari.

Un’altra bellezza e particolarità di Sant’Agata si trova nella chiesa che domina la piazzetta principale. Dedicata a Santa Maria delle Grazie, con una facciata color giallo pastello, al suo interno troviamo uno splendido altare del XVII secolo costruito in madreperla e lapislazzuli. Un’opera di pregio, dello scultore toscano Dionisio Lazzari, che difficilmente si può ritrovare in altre parti del Mondo.

Dopo aver assaggiato qualche specialità locale in uno dei tanti punti di ristoro presenti nel paese, rimane un’ultima cosa da fare. Infatti, si può chiudere la visita scendendo i numerosi scalini, circa 700, che portano alla spiaggia di Marina di Crapolla. Un percorso piuttosto lungo e faticoso che, però, premierà chi avrà il coraggio di farlo. Infatti, al termine, si potrà ammirare un meraviglioso fiordo, con delle splendide acque azzurre. Secondo la leggenda, poi, qui sbarcò l’apostolo Pietro nel suo primo viaggio verso Roma. A testimonianza di questo, si potrà visitare la piccola cappella a lui dedicata.

A pochi passi da Napoli sorge un borgo particolare, dunque, Sant’Agata dei Due Golfi, da cui si può ammirare uno splendido e unico panorama. Oltre che godere del suo mare, dopo una lunga, ma meritevole, passeggiata.